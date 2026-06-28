我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

AI需求爆量 Google傳已限制Meta使用Gemini模型

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google據傳已限制Meta使用其AI模型Gemini，因Meta需要的算力太...
Google據傳已限制Meta使用其AI模型Gemini，因Meta需要的算力太高。(路透)

Google據傳已對Meta使用其人工智慧（AI）模型Gemini的使用量設定上限，因Meta尋求的運算資源已超乎Google所能供應，也顯示AI基建瓶頸之緊俏，就連全球最大的AI供應商也難逃限制。

英國金融時報（FT）報導，Google已在3月左右告知Meta，對Meta的Gemini模型設定使用量上限，並已導致Meta部分內部AI計畫受干擾和延期。

知情人士表示，受Google的限制影響，加上Meta大規模推動精簡AI成本，該公司已鼓勵員工提高AI詞元（token）的使用效率。

此外，其他幾家Google客戶也已受到這項限制影響，但受影響程度較輕。

Meta對Google模型的需求特別高，因而受到的影響也特別大。Meta內部已使用Gemini等模型，自動化一部分的安全程序，包括排除詐騙內容、下架有害內容、客戶服務及廣告協助聊天機器人，同時也搭配使用Anthropic的Claude等模型，強化內部工作流與程式編碼。

Google這項限制大型客戶使用其模型的決定，反映AI業界面臨的基建建設壓力和瓶頸。科技業者雖已投資數百億美元於晶片、資料中心和電力，依然難以確保獲得足以支撐先進模型和暴增需求的運算資源。

精華 FAQ

  • 因Meta對Gemini模型與算力資源需求過高，已超出Google可穩定供應的範圍。Google因而在3月左右設定使用上限，以控制大型客戶的資源消耗。

  • Meta部分內部AI計畫因此受到干擾與延期，同時公司也鼓勵員工提高AI詞元使用效率，以因應外部限制與內部推動AI成本精簡的壓力。

  • 它顯示AI產業正受基礎建設瓶頸制約，即使科技公司投入數百億美元建晶片、資料中心與電力，仍難完全滿足先進模型與暴增需求。

Google 人工智慧 Meta

上一則

機能飲料市場夯 深受年輕人喜愛 星巴克、可口可樂搶進

延伸閱讀

控制AI工具支出 美企鼓勵變約束

控制AI工具支出 美企鼓勵變約束
Meta加速AI取代人工審查 年省數十億美元抵銷龐大AI支出

Meta加速AI取代人工審查 年省數十億美元抵銷龐大AI支出
兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點
OpenAI首款AI晶片完成設計 目標部署10GW 挑戰輝達霸主地位

OpenAI首款AI晶片完成設計 目標部署10GW 挑戰輝達霸主地位

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...