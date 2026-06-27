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冷鋒撲向美國西部山區 猶他州慎防山林野火

編譯陳韻涵／即時報導
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源自太平洋的一道強勁冷鋒25日形成，周末將橫掃太平洋西北地區、大盆地，並向美國東南方朝洛基山脈西部前進，帶來乾雷暴(dry lightning)與強風等危險天氣。氣象專家警告，西部多州長期乾旱、植被含水量極低，加上正值夏季，野火風險達「超高、極端」等級。

預報顯示，冷鋒將於26日南下，在風暴前緣形成大量幾乎沒有降雨的乾雷暴。閃電擊中地面後，極易引燃乾草枯木，後續強風則可能讓火勢迅速擴大，進而燎原。

大盆地協調中心(Great Basin Coordination Center)預報員紐默日茨基(Basil Newmerzhycky)表示，南部與東部地區未來兩天面臨高度雷擊風險，接下來數日則將持續受到強風吹襲，26日至周末的火災風險將維持在超高至極高的水準。

專家指出，這場天氣系統的影響範圍廣、持續時間長，且發生在夏季乾旱最嚴重的時期，實屬罕見。

洛杉磯加州大學(UCLA)與國家大氣研究中心(NCAR)研究員史溫(Daniel Swain)表示，美西大部分地區的植被目前極乾，形成絕佳燃料，風勢強勁讓整體環境極易起火，令人憂心。

猶他州可能首當其衝，國家氣象局(NWS)預測，當地陣風時速上看40哩至50哩，形塑危險的火場環境。

猶他州已有多場大型野火延燒，上周爆發的鐵火(Iron Fire)已燒掉超過3萬7000英畝，直逼尤里卡鎮(Eureka)，當地居民已疏散，尚無法回家；此外，畢佛鎮(Beaver)附近的科頓伍德山火(Cottonwood Fire)延燒約6萬英畝，燃燒面積持續快速擴大。

當地乾旱加劇野火風險，猶他州今年冬季的積雪量創下歷史低點，春季異常高溫導致融雪提前結束，水庫蓄水不足，部分地區甚至提早一個多月開始動用水庫存水。

國家跨部門消防中心(NIFC)截至6月18日的統計數據顯示，全美今年已有近280萬英畝土地慘遭祝融，較過去十年同期平均多出約80萬英畝。

精華 FAQ

  • 這道來自太平洋的冷鋒自25日起形成，26日南下後將橫掃太平洋西北與大盆地，並向洛基山脈西部推進，帶來幾乎無雨的乾雷暴與強風。

  • 乾雷暴常只有閃電、幾乎沒有降雨，容易先點燃乾草枯木；再加上後續強風助長火勢擴散，而西部又長期乾旱、植被含水量極低，因此風險特別高。

  • 猶他州已有鐵火與科頓伍德山火等大型火場，前者燒逾3萬7000英畝，後者約6萬英畝持續擴大；同時冬季積雪創低、蓄水不足，乾旱明顯惡化。

猶他州

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