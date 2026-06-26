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加拿大航空機長癲癇發作改降波士頓 乘客驚魂：飛機急轉向

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加拿大航空機長癲癇發作改降波士頓 乘客驚魂：飛機急轉向

記者胡玉立／即時報導
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加拿大航空一架Q400型區間客機。(美聯社)
加拿大航空一架Q400型區間客機。(美聯社)

24日一架從新澤西州紐瓦克飛往加拿大哈利法克斯的加拿大航空(Air Canada)班機，在飛行途中，機長疑似癲癇發作、失去行動能力，空服員衝入駕駛艙將他拖至走道後，改由副機長操縱駕駛桿，安全降落波士頓。在機上協助固定機長的其中一名乘客，後來驚魂未定地描述道：「飛機突然急轉彎的那一刻，我就知道出事了。」

加航表示，這架AC7664航班由區域合作夥伴PAL航空公司(PAL Airlines)運營，機長在飛行過程中，突發醫療緊急狀況，並「根據安全規程被移出駕駛艙」。這架德哈維蘭Q400機型(De Havilland Q400)區間客機，載有61名乘客。

乘客之一麥唐納(Rodney McDonald)與妻子和兩個兒子同行，他事後表示；「飛機突然轉向的那一刻，我就知道出事了，因為那不是亂流，反而像是有人猛地拽了一下操縱桿，然後這種狀況反覆發生。各種念頭湧上心頭，我開始祈禱。我的孩子也開始祈禱。」

麥唐納表示，一名空服員衝進駕駛艙，沒多久就把機長拖到走道；機長似乎癲癇發作，他和四名乘客幫忙合力固定機長約40分鐘，副機長改飛往波士頓。

麥唐納說，他坐在前排，意識到機長身體失控，雖然沒有暴力傾向，但顯然神智不清，需要被約束；「我們努力把他按在地板上整整40分鐘，儘量用安全帶限制住他的腿手和胸部。」

麥唐納表示，機上有一名註冊護士在緊急醫療情況下協助引導乘客和駕駛。他也讚揚空服員在整個過程中「表現非常出色，始終保持冷靜。」

根據FlightAware數據，波士頓警方和機場人員24日下午1時40分接獲警報，飛機下午2點前安全降落波士頓洛根機場，緊急救援人員趕赴現場。加航表示，機長已送醫接受治療，機上乘客的替代行程也在安排中。

麥唐納表示，他很慶幸所有人都安全脫險；「我們真的非常感恩，感謝一切都結束了。」

美國疾病防治中心（CDC）指出，切勿強制按住疑似癲癇發作者，以免造成更多傷害。正確做法是：清除周圍尖銳或危險物品；輕輕地將患者側臥，保持其呼吸道暢通。

精華 FAQ

  • 該航班編號為AC7664，原定從美國新澤西州紐瓦克飛往加拿大哈利法克斯，途中因機長突發醫療狀況而臨時改降波士頓。

  • 空服員衝入駕駛艙將機長移出，並由副機長接手操縱；部分乘客在機上協助固定機長，過程約持續四十分鐘，最後順利改飛波士頓。

  • CDC指出，不應強行按住患者，以免造成更多傷害；正確做法是移開周圍危險物品，並輕輕將患者側臥，保持呼吸道暢通。

加拿大 哈利 波士頓

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