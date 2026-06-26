華男綁架勒索商業夥伴 判囚六年並沒收91萬元
一名加州華裔男子因涉嫌在紐約上州皮克斯吉爾市(Peekskill)參與綁架、毆打並勒索一名商業夥伴，25日被曼哈頓聯邦法院判處六年監禁；檢方指，被告與同夥事前跟蹤受害人並安裝GPS追蹤器，最終在日間將人押上車，逼迫對方交出逾91萬元現金。
紐約南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)宣布，36歲的李姓男子(Lewis Li, 音譯)25日由聯邦地區法官哈爾彭(Philip M. Halpern)判刑。除六年監禁外，李還被判三年監督釋放，並被命令沒收91萬元。
克萊頓表示，這一判決反映案件的嚴重性，以及李對受害人造成的恐懼與創傷。他指出，在光天化日下綁架、毆打他人，並威脅受害人及其家人，是嚴重破壞社區安全感的犯罪行為，檢方將持續追究危害公共安全者的責任。
根據起訴文件、法庭文件及庭審陳述，李與多名同夥於2025年1月28日，在皮克斯吉爾市公園街(Park Street)一家雜貨店外，強行將受害人押入一輛汽車後座。檢方稱，受害人為李等人的商業夥伴，李等人認為對方拿走約93萬元現金，因此策畫綁架勒索。
檢方表示，李及同夥至少提前五天準備，包括購買GPS追蹤器並安裝在受害人車底、監視受害人住所，以及翻查其垃圾。案發當日上午約11時30分，李與三名同夥尾隨受害人，隨後將人強行帶走。
受害人在車內被控制約1小時45分鐘，期間遭毆打並被電擊槍攻擊。李等人還威脅稱，該筆現金屬於有組織犯罪人士，受害人除歸還現金外，還需額外支付10萬元，否則其本人及家人生命將受到威脅。眾人並強迫受害人錄製影片，承認自己拿走該筆錢。
在威脅下，受害人安排兩名同夥到皮克斯吉爾一處地點取走現金。檢方稱，直到現金被取回並清點完畢後，李等人才將受害人丟棄在威徹斯特郡艾姆斯福德(Elmsford)街頭。
檢方還表示，綁架發生後數日，李與一名同夥仍持續威脅受害人及其家人，企圖進一步勒索10萬元。李約在案發一周後被捕，當局在他被捕住所內查獲電擊槍及其手機，檢方稱，李當時將手機藏在烤箱內。
本報此前報導，同案中另有同夥曲裴輝(Pei Hui Qu, 音譯)涉案被捕，目前曲裴輝案件後續結果尚不明朗。
他被認定參與綁架、毆打並勒索一名商業夥伴，且行動具有預謀與暴力性質，因此遭判六年監禁，並須接受三年監督釋放及沒收91萬元。 檢方稱，李與同夥至少提前五天部署，包含購買並安裝GPS追蹤器、監視住處及翻查垃圾，之後在雜貨店外強行押走受害人，過程中還施以毆打與電擊槍威脅。 受害人在威脅下安排同夥取走約91萬元現金，之後被丟棄在街頭；但李與另一名同夥仍持續恐嚇其及家人，企圖再勒索10萬元，最終李遭逮捕。
精華 FAQ
他被認定參與綁架、毆打並勒索一名商業夥伴，且行動具有預謀與暴力性質，因此遭判六年監禁，並須接受三年監督釋放及沒收91萬元。
檢方稱，李與同夥至少提前五天部署，包含購買並安裝GPS追蹤器、監視住處及翻查垃圾，之後在雜貨店外強行押走受害人，過程中還施以毆打與電擊槍威脅。
受害人在威脅下安排同夥取走約91萬元現金，之後被丟棄在街頭；但李與另一名同夥仍持續恐嚇其及家人，企圖再勒索10萬元，最終李遭逮捕。
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