超會算…第二夫人極致砍價 50元孕婦裙只花了8.75元

第二夫人烏莎．范斯（Usha Vance）。（歐新社）

據今日美國報到，一條再普通不過的珊瑚色孕婦洋裝，能有多重要？答案似乎是：當它成為一場穿搭爭議的焦點時，就足以被賦予不尋常的意義。

在6月21日播出的「Storytime with the Second Lady」（第二夫人故事時間）父親節特別節目中，烏莎．范斯 （Usha Vance）身穿一件貼身的珊瑚色孕婦洋裝，垂墜領設計勾勒出她的孕肚輪廓。她目前正懷著與副總統范斯（JD Vance）的第四個孩子，預計將於7月迎來一名男嬰。

若非紐約時報 刊登題為《The Politics and Power of the Pregnancy Image（懷孕形象的政治與力量）》的評論文章，這件衣服或許不會引發如此多討論。文中，首席時尚評論家弗里德曼（Vanessa Friedman）指出，包括烏莎、白宮 發言人李維特（Karoline Leavitt），以及白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）之妻凱蒂（Katie Miller）在內的多位「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營女性，其公開形象中的孕肚，已逐漸成為視覺焦點。

弗里德曼寫道，「事實上，自烏莎、李維特與凱蒂公開懷孕以來，她們每一次公開亮相，都在不同程度上凸顯了逐漸隆起的孕肚。」她進一步指出，這些形象共同構成了一種高度一致、甚至可能正在改寫既有政治視覺語言的白宮家庭與生育敘事。

她同時提到，作為第二夫人，烏莎的其中一項角色，是「代表並使副總統更具親和力」，而「透過強調她的懷孕形象，她某種程度上正是在完成這項任務」。

對此，烏莎隨後在社群平台上回應，並公開「收據」。

她表示，自己沒想到一件來自Old Navy、原價僅44.99美元、折扣後再加優惠券僅售8.75美元的珊瑚色孕婦洋裝，竟會被賦予如此「政治意義」。

她在6月24日於X平台發文寫道，「既然我們已經知道我這件Old Navy、8.75美元的珊瑚色孕婦洋裝的政治意義，我很期待看看紐約時報會如何評論我的鬆緊褲和壓力襪！」

她隨後補充道，「同時，請欣賞我的孕婦穿搭（或沒有穿搭），也歡迎大家與孩子一起收看《第二夫人故事時間》。」並附上購買該洋裝的收據截圖。她指出，該衣服原價44.99美元，折扣後為12.49美元，再加優惠券後最終價格為8.75美元。該款洋裝目前已從Old Navy官網下架，顯示已售罄。

紐約時報發言人施塔特蘭德（Charlie Stadtlander）隨後回應稱，「我們很高興第二夫人有機會閱讀本報關於時尚與懷孕的報導，該文章對川普政府女性在母職與形象呈現上的方式進行了公平且具洞察力的分析。」

稍早接受NBC今日節目主持人斯諾（Kate Snow）採訪時，烏莎也提到，相較於上一胎，這次懷孕「確實需要更常認真打扮」。

「我很享受上一胎的狀態，那時幾乎都是運動褲。」她笑說。

至於即將出生的孩子，則將寫下另一個紀錄：他將成為現代美國史上首位在現任副總統任內出生的孩子。烏莎與范斯已有三名子女，分別為9歲的Ewan、6歲的Vivek與4歲的Mirabel。

范斯則在近期接受今日美國訪問時表示，夫妻尚未為新生兒決定名字。

「我們還沒有決定名字，」這位41歲的副總統說。他補充，前幾個孩子的命名也都是在接近出生時才敲定，甚至有兩個是在出生後才最終決定。

「我們對取名的想法不太一樣，所以通常都會等到快生產時再討論，見到孩子之後才真正決定。」他說，「目前還沒有名字，但我們知道是男孩。我們會像過去一樣，在需要填出生證明之前完成決定。」

She bought a $50 dress for $8.75. America: meet your next director of the federal budget! https://t.co/j3upM1r3yF — JD Vance (@JDVance) June 25, 2026

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