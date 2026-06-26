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枕頭大亨散播選舉陰謀論遭求償13億 投票機公司撤告

記者顏伶如／即時報導
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「我的枕頭」寢具品牌創辦人林德。（路透檔案照）
「我的枕頭」寢具品牌創辦人林德。（路透檔案照）

挺川企業家、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)在2020年大選過後散布選舉陰謀論，遭投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)在2021年提告誹謗且求償13億。美國廣播公司(ABC)報導，八個月前被一名前任共和黨選舉官員收購的多明尼恩公司已於24日撤告。

「多明尼恩投票系統」是全國使用最普遍的投票機公司之一，投票系統在2024年大選時獲得27州採用。

ABC報導，「多明尼恩投票系統」在八個月前已經賣給由前任共和黨選舉官員經營的一家公司，如今名稱改為「自由投票」(Liberty Votes)。

2025年10月，「多明尼恩投票系統」被萊恩德克(Scott Leiendecker)經營的公司收購。根據職場社交平台領英(LinkedIn)個人簡介，萊恩德克曾擔任聖路易市選務主任，直到2012年。

根據24日晚間提交的法院文件，已經易主的多明尼恩與林德達成撤告協議，雙方各自承擔律師費與訴訟開銷。

正在角逐共和黨明尼蘇達州州長初選的林德對ABC新聞表示，這個發展「讓人鬆了一口氣」。

林德說：「我納悶福斯新聞網(Fox News)現在會怎麼想，畢竟他們拿了7億8700萬元才達成和解的。」

林德指出：「或許他們那時候應該繼續堅持下去。」

林德去年被陪審團裁定誣陷一名多明尼恩前任主管選舉舞弊，判處賠償230萬元。在選舉科技公司Smartmatic提告的誹謗案中，法官去年9月也對林德做出類似判決，至於賠償金額則未確定。

精華 FAQ

  • 因他在2020年大選後散播選舉陰謀論，影射投票機涉及舞弊。多明尼恩因此在2021年提起誹謗訴訟，並向他求償13億美元。

  • 報導指出，多明尼恩已在八個月前被前共和黨選務官員經營的公司收購，名稱也改為自由投票。法院文件顯示，雙方已達成撤告協議。

  • 他去年已被陪審團判定誣陷多明尼恩前主管，需賠償230萬元；另一起Smartmatic誹謗案中，法官也作出對他不利判決，賠償金額尚未確定。

明尼蘇達州 投票 共和黨

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