為何辦不到？聯邦法官令司法部公布艾普斯坦未塗黑檔案

司法部公布的艾普斯坦檔案，不時出現有內容被塗黑。（美聯社檔案照）

司法評論員、韓裔獨立記者方凱蒂(Katie Phang，音譯)今年4月針對司法部 在已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案做出塗黑處理提告，指控觸犯聯邦法律，要求法院命令司法部公布未塗黑檔案。華盛頓特區聯邦區域法院蘇利文 (Emmet Sullivan)25日下令，司法部必須公布迄今仍未曝光艾普斯坦未塗黑版本，或向法院說明為何遲遲未能公布文件。

蘇利文下令川普政府必須在7月2日前遵守要求。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，蘇利文所指的檔案包括八封寄件人或收件人遭到塗黑處理的電子郵件、艾普斯坦犯罪共犯姓名遭到遮蔽的起訴書草稿，以及一封2019年寄發、內容提及多名共犯但姓名遭到塗黑處理的電郵。

蘇利文同時下令，司法部必須公布有關川普總統遭傳聞影射涉及艾普斯坦案的多份聯邦調查局(FBI)訪談紀錄大綱，或者解釋為何不能公布這些資料。

蘇利文指出，司法部必須依照法律規定公布記載著艾普斯坦檔案公開時哪些地方經過塗黑處理的完整紀錄。

自從2025年12月以來，數百萬份艾普斯坦相關檔案已經公開，包括與艾普斯坦有關的照片、電郵以及執法機關文件，以及艾普斯坦2019年羈押期間在獄中死亡的資料。

不過，國會議員與艾普斯坦性犯罪案件倖存者對於檔案失蹤或遭到大量塗黑處理提出質疑。司法部表示，收集到大約600萬份艾普斯坦檔案中，只有半數將會公布，許多公布檔案則經過塗黑處理。

司法部說，到目前為止仍未公布的檔案可能是因為內容重複、與艾普斯坦無關，或受到法律特權限保護。

蘇利文下令司法部公布的其中一封電郵，艾普斯坦曾在信中提及「虐待影片」(torture video)。民主黨加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)、共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)今年稍早都曾質疑為何收件人遭到塗黑處理。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)後來在社群媒體發文，暗示收件人是杜拜環球港務集團(DP World)執行長蘇拉耶姆(Sultan Ahmed bin Sulayem)。