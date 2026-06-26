遭控不當處理機密資訊 前國家安全顧問波頓認罪

前國家安全顧問波頓（John Bolton）。（路透）

川普總統第一任期國家安全顧問波頓 (John Bolton)遭控擅自保留政府敏感資料，26日上午向聯邦法院認罪。根據波頓與檢方達成的認罪協議，他將獲判五年以下有期徒刑。在庭上被問到是否承認罪行時，波頓答道：「是的，法官大人，我很抱歉。」波頓調查案是在前總統拜登 任內開始，到了川普第二任期終於結束。

華盛頓郵報 分析，77歲的波頓公職生涯橫跨數任總統，如今因為認罪而留下汙點。對以起訴川普政治對手為目標的司法部而言，這起案件代表另一次勝利。

案發初期，波頓堅稱沒有犯錯。不過，聯邦檢察官找到證據顯示，波頓把事涉敏感的工作內容，做出「像日記一般」的紀錄之後，發送給家人做為日後出版回憶錄的材料。

本月稍早，馬里蘭州聯邦區域法院華裔法官西奧多‧莊(Theodore D. Chuang，音譯)宣布6月26日將召開聽審，媒體報導則推測波頓可能鬆口不再堅稱無罪。

除了對非法保存國防資料的起訴罪名認罪之外，波頓在認罪協議裡也同意支付225萬元罰款。半數金額將在五天內繳交，其餘在90天內付清。

聯邦檢察官在認罪協議中向法院建議對波頓求處五年以下有期徒刑，至於刑期如何宣判則由法官定奪。

在檢察官原版起訴書中，波頓遭控18項罪名各自面臨最高十年有期徒刑。如果波頓選擇接受審判但敗訴收場，恐將坐牢數十年。

波頓是保守派外交專家，曾在多位共和黨總統政府任職。前總統布希(George W. Bush)任內，波頓出任美國駐聯合國大使。波頓是川普第一任期的第三位國家安全顧問，但由於兩人對外交政策意見分歧，川普在2019年開除波頓。

波頓在2020年出版的回憶錄「事發之室─白宮回憶錄」(The Room Where It Happened)裡，描述川普「無知得令人傻眼」(stunningly uninformed)。

波頓為回憶錄準備材料，成為遭到起訴的事由。

根據聯邦檢察官調查，波頓透過個人電郵帳戶，在2018年至2019年間向家人分享了1000多頁像寫日記一樣鉅細靡遺的工作摘要；波頓電郵帳戶後來遭到與伊朗政府有關的駭客入侵，國家機密訊息恐已外洩。