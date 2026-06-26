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圖輯／建國250周年 華府嘉年華 16天免費同歡

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110呎高巨型摩天輪可俯瞰國家廣場全景。(讀者EIIie Hung提供)
110呎高巨型摩天輪可俯瞰國家廣場全景。(讀者EIIie Hung提供)

為慶祝「建國250周年」，全美嘉年華(Great American State Fair )26日起在華府國家廣場(National Mall)登場。

這場全美嘉年華，美國各州均參與，為期16天，每天開放至7月10日。作為全國250周年慶典的一部分，這項免費活動包括一個110呎高的摩天輪、各州展館和盛大的7月4日煙火表演。

活動詳情：

地點：國家廣場（從國會大廈延伸至華盛頓紀念碑）

日期：每日開放至2026年7月10日

費用：免費，開放公眾人士（歡迎直接前往，但鼓勵提前註冊）

營業時間

周日至周三：上午10:00至晚上9:00

周四至周六：上午10:00至晚上11:00

7月4日：上午10:00至午夜

現場一幅複製250年前的獨立場景圖片，前方身穿藍色和金色軍裝的人員在模仿簽署《獨...
現場一幅複製250年前的獨立場景圖片，前方身穿藍色和金色軍裝的人員在模仿簽署《獨立宣言》。(路透)

紐約州展館立了「我愛紐約」的著名標誌。(讀者EIIie Hung提供)
紐約州展館立了「我愛紐約」的著名標誌。(讀者EIIie Hung提供)

密蘇里州展館兩位服務員忙著送給遊客小禮物。(讀者EIIie Hung提供)
密蘇里州展館兩位服務員忙著送給遊客小禮物。(讀者EIIie Hung提供)

猶他州展館具有野牛風格，「小心，勿靠近」的警告標誌逼真。(讀者EIIie Hun...
猶他州展館具有野牛風格，「小心，勿靠近」的警告標誌逼真。(讀者EIIie Hung提供)

國家廣場兩側有各州的小展館。(讀者EIIie Hung提供)
國家廣場兩側有各州的小展館。(讀者EIIie Hung提供)

遊客在國家廣場漫步看展。(路透)
遊客在國家廣場漫步看展。(路透)

密蘇里州展館展示該州景點與特色。(讀者EIIie Hung提供)
密蘇里州展館展示該州景點與特色。(讀者EIIie Hung提供)

來自賓州的牛仔表演吸睛。(美聯社)
來自賓州的牛仔表演吸睛。(美聯社)

一名遊客騎著玩具小馬參加牛仔競技表演的繞桶賽。(路透)
一名遊客騎著玩具小馬參加牛仔競技表演的繞桶賽。(路透)

現場有音樂表演。(讀者EIIie Hung提供)
現場有音樂表演。(讀者EIIie Hung提供)

精華 FAQ

  • 這場活動是美國建國250周年全國慶典的一部分，因此選在華府國家廣場舉行，讓各州共同參與並向民眾免費開放。

  • 活動內容包括110呎高的摩天輪、各州展館，以及7月4日的盛大煙火表演，讓參觀者能一次體驗全國性慶祝氛圍。

  • 活動每日開放至2026年7月10日，且完全免費，民眾可直接前往參加；主辦方也鼓勵有意者事先完成註冊。

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