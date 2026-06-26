圖輯／建國250周年 華府嘉年華 16天免費同歡
聽新聞
test
0:00 /0:00
為慶祝「建國250周年」，全美嘉年華(Great American State Fair )26日起在華府國家廣場(National Mall)登場。
這場全美嘉年華，美國各州均參與，為期16天，每天開放至7月10日。作為全國250周年慶典的一部分，這項免費活動包括一個110呎高的摩天輪、各州展館和盛大的7月4日煙火表演。
活動詳情：
地點：國家廣場（從國會大廈延伸至華盛頓紀念碑）
日期：每日開放至2026年7月10日
費用：免費，開放公眾人士（歡迎直接前往，但鼓勵提前註冊）
營業時間
周日至周三：上午10:00至晚上9:00
周四至周六：上午10:00至晚上11:00
7月4日：上午10:00至午夜
這場活動是美國建國250周年全國慶典的一部分，因此選在華府國家廣場舉行，讓各州共同參與並向民眾免費開放。 活動內容包括110呎高的摩天輪、各州展館，以及7月4日的盛大煙火表演，讓參觀者能一次體驗全國性慶祝氛圍。 活動每日開放至2026年7月10日，且完全免費，民眾可直接前往參加；主辦方也鼓勵有意者事先完成註冊。
精華 FAQ
這場活動是美國建國250周年全國慶典的一部分，因此選在華府國家廣場舉行，讓各州共同參與並向民眾免費開放。
活動內容包括110呎高的摩天輪、各州展館，以及7月4日的盛大煙火表演，讓參觀者能一次體驗全國性慶祝氛圍。
活動每日開放至2026年7月10日，且完全免費，民眾可直接前往參加；主辦方也鼓勵有意者事先完成註冊。
上一則