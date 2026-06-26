圖輯／建國250周年 華府嘉年華 16天免費同歡

110呎高巨型摩天輪可俯瞰國家廣場全景。(讀者EIIie Hung提供)

為慶祝「建國250周年」，全美嘉年華(Great American State Fair )26日起在華府 國家廣場(National Mall)登場。

這場全美嘉年華，美國各州均參與，為期16天，每天開放至7月10日。作為全國250周年慶典的一部分，這項免費活動包括一個110呎高的摩天輪、各州展館和盛大的7月4日煙火表演。

活動詳情：

地點：國家廣場（從國會大廈延伸至華盛頓紀念碑）

日期：每日開放至2026年7月10日

費用：免費，開放公眾人士（歡迎直接前往，但鼓勵提前註冊）

營業時間

周日至周三：上午10:00至晚上9:00

周四至周六：上午10:00至晚上11:00

7月4日：上午10:00至午夜

現場一幅複製250年前的獨立場景圖片，前方身穿藍色和金色軍裝的人員在模仿簽署《獨立宣言》。(路透)

紐約州展館立了「我愛紐約」的著名標誌。(讀者EIIie Hung提供)

密蘇里州展館兩位服務員忙著送給遊客小禮物。(讀者EIIie Hung提供)

猶他州展館具有野牛風格，「小心，勿靠近」的警告標誌逼真。(讀者EIIie Hung提供)

國家廣場兩側有各州的小展館。(讀者EIIie Hung提供)

遊客在國家廣場漫步看展。(路透)

密蘇里州展館展示該州景點與特色。(讀者EIIie Hung提供)

來自賓州的牛仔表演吸睛。(美聯社)

一名遊客騎著玩具小馬參加牛仔競技表演的繞桶賽。(路透)

現場有音樂表演。(讀者EIIie Hung提供)