我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師改賣寵物用品大暢銷 「被動收入」成為新美國夢

82歲婦不想死後和夫同葬 專家：除了離婚或忍耐 還有第三條路

工程師改賣寵物用品大暢銷 「被動收入」成為新美國夢

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪生存模式正在瓦解。示意圖，非新聞當事者。(路...
美國民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪生存模式正在瓦解。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華爾街日報報導，愈來愈多美國人在對工作感到不滿的同時，利用人工智慧(AI)另闢收入來源，努力創造被動收入。然而，某些打著「被動收入」為號召的賺錢構想，其實是詐騙或空頭支票，某些消費者因此損失數百萬元，看起來頗有發展的被動收入策略，通常很快就面臨激烈競爭。

基歐(Greg Keogh)不喜歡通勤、不喜歡穿正式的上班服裝，每天下班時都疲倦不已。為了擺脫朝九晚五的生活，他決定投身被動收入世界。他跟大多數30幾歲的年輕人一樣，沒有信託金，也沒有足夠存款能靠股息生活。

基歐想尋找一種不花力氣的賺錢方式，以便擁有更多自由時間。某次與一名養狗飼主交談之後，身為機械工程師的基歐萌生創意，打造一款比市面上一般寵物黏毛滾筒尺寸加大的產品，寬度幾乎跟廚房紙巾捲筒一樣。

基歐的產品在亞馬遜(Amazon)上架之後，銷售量一飛沖天。七年來，他每個月大約只花不到兩小時在滾筒事業，每年個人淨收入在5萬元到11萬5000元之間。

住在德州的基歐打造「寵物黏毛滾筒」產品，在亞馬遜販買，他七年來，個人年淨收入在5...
住在德州的基歐打造「寵物黏毛滾筒」產品，在亞馬遜販買，他七年來，個人年淨收入在5萬至11萬5000元之間。(取自亞馬遜網站)

住在德州奧斯汀(Austin)的基歐說，比金錢更重要的回報是，如今可以選擇如何過日子，不必擔心自己耗費的精力能賺多少錢。他說：「這就是終極力量。」

報導指出，如果「美國夢」的神話是努力上班工作爭取出人頭地，那麼對某些民眾來說，這個夢想正被取代。這種心態的轉變來自於民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪正在瓦解。

AI崛起加劇民眾對失業的憂慮，卻也提高了輕鬆從事副業的可能性。

去年移居西班牙的美國人艾布索(Matt Ebso)在ElevenLabs平台錄製語音樣本並創建自己聲音的複製品，然後將聲音授權做為有聲書、影片與其他用途的AI音軌。他說，花兩小時錄聲音，即使只賺2000元也等於時薪1000元。他的數位合音(digital chorus)每月賺取大約3000元，他也透過軟體教學影片賺取收入。

精華 FAQ

  • 許多人對傳統上班感到疲憊與不滿，認為朝九晚五正在瓦解；同時AI降低創業門檻，讓人更容易嘗試副業，進而尋找能帶來自由時間的收入來源。

  • 他從與養狗飼主聊天得到靈感，做出加大型寵物黏毛滾筒，並放上亞馬遜販售。產品熱賣後，他每月只投入不到兩小時，年淨收入可達五萬到十一萬五千元。

  • 艾布索在平台錄製聲音樣本，建立自己的AI聲音複製品，再授權用於有聲書、影片等用途；他也靠軟體教學影片賺錢，讓短時間投入帶來相對高的回報。

Amazon 亞馬遜

上一則

出租後院成「神祕印鈔機」爽賺6位數 連Disney+都找上門

延伸閱讀

半數美國成年人屬「矛盾的中產階級」 專家提解方

半數美國成年人屬「矛盾的中產階級」 專家提解方
WSJ：南韓、台灣、日本股市瘋狂回報率引發全民炒股熱潮

WSJ：南韓、台灣、日本股市瘋狂回報率引發全民炒股熱潮
美國社會對AI存有負面觀感？ 克魯曼：5大原因揭露

美國社會對AI存有負面觀感？ 克魯曼：5大原因揭露
聲音遭AI複製 加州媽媽一聽「女兒」哭喊就著急匯款

聲音遭AI複製 加州媽媽一聽「女兒」哭喊就著急匯款

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

2026-06-21 02:00

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢