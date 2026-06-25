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3度庭訊長達8年...原告不堪再審 溫斯坦性侵案撤銷

記者胡玉立／即時報導
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前好萊塢製片人溫斯坦涉嫌性侵髮型師兼演員潔西卡·曼恩一案，由於現年40歲的原告無...
前好萊塢製片人溫斯坦涉嫌性侵髮型師兼演員潔西卡·曼恩一案，由於現年40歲的原告無法再承受出庭作證的壓力，檢方不得不撤回這起審判過程長達八年的控案。(美聯社)

好萊塢製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)紐約性侵案，在曼哈頓法院歷經三度審理後，確定不會第四次開庭重審。檢方25日表示，由於現年40歲的原告、髮型師兼演員潔西卡·曼恩(Jessica Mann)無法再承受出庭作證的壓力，不得不撤回這起審判過程長達八年的性侵控案。

美聯社報導，本案歷經一次定罪被推翻、兩次陪審團意見不一流審。三度審理過程中，曼恩都出庭向陪審團敘述她2013年如何在曼哈頓一家酒店遭溫斯坦強暴，並被詳細詢問她與溫斯坦在事發前後的複雜關係。溫斯坦則持續否認指控，稱他與曼恩之間發生的一切都是雙方自願。

現年74歲的溫斯坦曾是好萊塢最有權勢人物之一，2017年他被多人踢爆指控長期性騷擾和性侵，引發#MeToo運動。他已在紐約和加州被判犯下其他性犯罪，目前在獄中服刑。但這宗控案一直懸而未決。

25日檢察官布倫伯格(Nicole Blumberg)向法庭提出一封曼恩親筆信，表示她「再也無法繼續經歷這一切」，稱此案對她的「傷害遠大於益處」。

布倫伯格表示，檢方相信曼恩，讚揚她為其他性侵倖存者展現出的「勇敢堅強」，但考慮到她對繼續訴訟的感受，「撤回此案是合適的」。隨後，法官法伯(Curtis Farber)正式裁定撤案。

溫斯坦面無表情地離開法庭，返回監獄等待9月因涉及另一女性的紐約性侵案判刑確認；該案檢方求處判刑20年。不論紐約案判刑多久，溫斯坦都要在加州為性侵第三名女性定罪服刑16年。但這兩項判決他也都提出上訴。

溫斯坦的律師卡普蘭(Jacob Kaplan)在法庭外表示，曼恩控案撤銷令溫斯坦鬆了口氣，「這些指控根本就不該提出；他是無辜的。」

曼恩控案經過連串審判，溫斯坦在2020年被判強姦罪名成立，上訴法院後來以與曼恩證詞無關的理由，推翻原判。2025年此案重審，陪審團審議陷入僵局；今年稍早重審，陪審團再次意見不一。本案指控屬於輕罪，最高可判處四年徒刑，比溫斯坦已服刑時間還要短。

精華 FAQ

  • 檢方表示，原告潔西卡·曼恩已無法再承受反覆出庭作證的壓力，並以親筆信表明此案對她的傷害大於益處，因此認為撤案較為合適。

  • 本案曾在2020年獲判有罪，後因與曼恩證詞無關的理由被推翻，之後兩度重審都因陪審團僵持或意見不一而流審，最終撤案。

  • 溫斯坦雖因這案撤回而鬆一口氣，但仍在獄中，將面對紐約另一宗性侵案判刑確認，且在加州已有16年刑期，兩案都已上訴。

好萊塢 性騷擾 曼哈頓

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