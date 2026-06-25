最高法院裁定：川普政府有權在美墨邊境拒絕庇護申請

邊界保護局探員荷槍實彈在美墨邊境演習。(美聯社檔案照)

川普 政府在美墨邊境拒絕庇護 申請的政策獲得最高法院支持。大法官25日以6票對3票表決裁定，如果外籍人士仍站在墨西哥 土地上，就不能向美國官員提出庇護申請，因為從技術層面看來尚未入境美國。最高法院裁決指出，非公民必須完全跨越邊境且入境美國之後，才有權利提出庇護申請。

根據聯邦法律，向美國尋求庇護必須「實際置身」(physically present)美國境內或「抵達」(arrives)美國。為配合川普總統打擊移民行動，聯邦政府請求法院允許恢復2016年首次推出、但2021年遭到取消的「擋回政策」(turn-back policy)，能夠阻止尋求庇護者踏上美國土地，以做為邊境管制的工具之一，因為一旦踏上美國土地，聯邦法律即賦予申請庇護時的保護權利。

大法官同意川普政府可以實施「擋回政策」，在美墨邊境拒絕想要向美國申請庇護的外籍人士入境。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的多數意見書指出，裁決結果是對法律條文的直接解讀。他寫道，在日常生活用語當中，沒有人會覺得某人在進入某個地點之前就算「抵達」。

多數意見書指出，仍在墨西哥土地上的外籍人士，不能因為想要進入美國結果失敗而被認定成「抵達」。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)在不同意見書中反駁表示，裁決將對尋求庇護者造成殘酷後果，也將助長非法入境。她指出：「更多人將因此喪命。更多人會企圖非法越境，有些人將闖關成功，有些人則失敗。」

移民權益倡議團體「另一端」(Al Otro Lado)與來自宏都拉斯、尼加拉瓜、墨西哥的13名庇護尋求者共同提出的訴訟，2024年10月獲得美國第九巡迴上訴法院裁定，任何在邊境遭到攔下的人，不論是否實際處於美國境內，都可以向美國申請庇護。

代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)向最高法院指出，上訴法院裁決剝奪了行政部門用來因應邊境人潮激增、避免邊境入境哨人潮過於擁擠的工具。

2016年，由於聖地牙哥南部邊境出現想要入境美國的海地人潮，歐巴馬政府對於移民流量祭出限量管制。「擋回政策」在川普第一任期獲得擴大採用，實施在美墨邊境所有入境點，聯邦政府表示這項政策是為了因應過度擁擠的邊境人潮，但移民權益倡議組織則批評政策非法且不人道。拜登政府在2021年取消「擋回政策」。