我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉1分鐘2強震 至少164死971傷…今日5件事

最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐

最高法院裁定：川普政府有權在美墨邊境拒絕庇護申請

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邊界保護局探員荷槍實彈在美墨邊境演習。(美聯社檔案照)
邊界保護局探員荷槍實彈在美墨邊境演習。(美聯社檔案照)

川普政府在美墨邊境拒絕庇護申請的政策獲得最高法院支持。大法官25日以6票對3票表決裁定，如果外籍人士仍站在墨西哥土地上，就不能向美國官員提出庇護申請，因為從技術層面看來尚未入境美國。最高法院裁決指出，非公民必須完全跨越邊境且入境美國之後，才有權利提出庇護申請。

根據聯邦法律，向美國尋求庇護必須「實際置身」(physically present)美國境內或「抵達」(arrives)美國。為配合川普總統打擊移民行動，聯邦政府請求法院允許恢復2016年首次推出、但2021年遭到取消的「擋回政策」(turn-back policy)，能夠阻止尋求庇護者踏上美國土地，以做為邊境管制的工具之一，因為一旦踏上美國土地，聯邦法律即賦予申請庇護時的保護權利。

大法官同意川普政府可以實施「擋回政策」，在美墨邊境拒絕想要向美國申請庇護的外籍人士入境。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的多數意見書指出，裁決結果是對法律條文的直接解讀。他寫道，在日常生活用語當中，沒有人會覺得某人在進入某個地點之前就算「抵達」。

多數意見書指出，仍在墨西哥土地上的外籍人士，不能因為想要進入美國結果失敗而被認定成「抵達」。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)在不同意見書中反駁表示，裁決將對尋求庇護者造成殘酷後果，也將助長非法入境。她指出：「更多人將因此喪命。更多人會企圖非法越境，有些人將闖關成功，有些人則失敗。」

移民權益倡議團體「另一端」(Al Otro Lado)與來自宏都拉斯、尼加拉瓜、墨西哥的13名庇護尋求者共同提出的訴訟，2024年10月獲得美國第九巡迴上訴法院裁定，任何在邊境遭到攔下的人，不論是否實際處於美國境內，都可以向美國申請庇護。

代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)向最高法院指出，上訴法院裁決剝奪了行政部門用來因應邊境人潮激增、避免邊境入境哨人潮過於擁擠的工具。

2016年，由於聖地牙哥南部邊境出現想要入境美國的海地人潮，歐巴馬政府對於移民流量祭出限量管制。「擋回政策」在川普第一任期獲得擴大採用，實施在美墨邊境所有入境點，聯邦政府表示這項政策是為了因應過度擁擠的邊境人潮，但移民權益倡議組織則批評政策非法且不人道。拜登政府在2021年取消「擋回政策」。

精華 FAQ

  • 最高法院以六票對三票支持川普政府，認定外籍人士若仍在墨西哥土地上，不能向美國官員提出庇護申請，等於允許恢復「擋回政策」執行邊境管制。

  • 多數意見認為，依聯邦法律，申請庇護者必須已在美國境內或已實際抵達美國；若尚未跨越邊境，就不能視為已「抵達」，因此不具申請資格。

  • 薩多馬友指出裁定將帶來殘酷後果，可能迫使更多人冒險非法越境，導致更多死亡與人道危機；移民團體則認為政策非法且不人道。

庇護 川普 墨西哥

上一則

最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐

延伸閱讀

最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐

最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
「快速遣返」無證客擴至全國 聯邦巡迴上訴法院准了

「快速遣返」無證客擴至全國 聯邦巡迴上訴法院准了

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

2026-06-21 02:00

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩