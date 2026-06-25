我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

背書3人全勝 曼達尼鞏固「造王者」地位

最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐

記者顏伶如／即時報導
最高法院檔案照。(美聯社)
最高法院檔案照。(美聯社)

最高法院25日以6票對3票表決結果，允許川普政府取消35萬名海地移民與6000名敘利亞移民的臨時保護身分(temporary protected status)。裁決結果出爐之後，這些移民將面臨驅逐出境。

川普總統二度執政上台之初，大約130萬名移民受到TPS計畫保護，免被驅逐回到原籍國。國土安全部動用行政權取消其中絕大多數移民的臨時保護身分。海地、敘利亞分別移民提告的兩起訴訟在最高法院獲得合併審理。原告移民爭取保留保護身分，繼續留在美國居住與工作。川普政府則說，行政部門掌握終止TPS計畫的唯一權力，法院無權干預。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的多數意見書指出，對於行政部門的決策，法官提出質疑等於越權。

海地移民指控取消臨時保護身分等於受到歧視的主張，遭到最高法院駁回。

艾里托在多數意見書指出，原告引述的所有言論，例如川普總統聲稱海地人食用別人養的寵物等，都不是「明顯的種族言論」(overtly racial)，並不足以整明終止海地移民的TPS計畫是以海地人民的種族為根據。

「全國有色人種促進法律協會」(NAACP)主席強生(Derrick Johnson)在最高法院宣判出爐後發表聲明說，這項裁決對於在美國生活、工作且貢獻多年的海地家庭而言是「致命的背叛」，因為反黑人的移民情結而遭驅逐。

他說：「最高法院幫驅逐35萬多萬人開綠燈，危害他們的安全，全然忽視平等保護原則。美國變成這樣，令人感到羞愧。」

代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)向最高法院指出，法院無權審查前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)取消TPS的決策。

1990年在兩黨支持下通過的臨時保護身分立法，旨在對來自遭受戰爭、天災或其他災難重創國家人民提供人道救援。在TPS計畫裡移民擁有合法居留身分，可以申請最多18個月的工作許可，並視情況延長保護。

諾姆取消海地、律敘利亞移民臨時保護身分的理由是，這兩個國家情況已有改善。

今年2月，華府聯邦法院法官裁定諾姆終止海地移民的TPS計畫並未遵守正確程序。去年11月，紐約聯邦法院法官則做出對敘利亞移民有利的判決。聯邦上訴法院拒絕暫緩下級法院裁決後，官司一路纏訟到最高法院。

精華 FAQ

  • 最高法院以六比三表決，允許川普政府取消海地與敘利亞移民的臨時保護身分，等同放行行政部門終止TPS的決策，讓相關移民失去留美保護。

  • 判決涉及約35萬名海地移民與6000名敘利亞移民。裁決生效後，兩國受TPS保護者將失去合法居留與工作保障，並可能被遣返原籍國。

  • 多數意見認為，法院不應以司法方式質疑行政部門決策；而川普相關言論未構成明顯種族證據，因此不足以證明終止海地TPS是基於歧視。

敘利亞 移民 川普

上一則

與艾普斯坦交情深 億萬富豪布萊克將接受眾院委員會詢問

延伸閱讀

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
出生公民權裁決倒數 伊州維權團體拉起防線

出生公民權裁決倒數 伊州維權團體拉起防線
川普打擊外籍人士列選民系統 法官裁定禁查：威脅投票權

川普打擊外籍人士列選民系統 法官裁定禁查：威脅投票權

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

2026-06-21 02:00

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網