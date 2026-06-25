最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐

最高法院檔案照。(美聯社)

最高法院25日以6票對3票表決結果，允許川普 政府取消35萬名海地移民 與6000名敘利亞 移民的臨時保護身分(temporary protected status)。裁決結果出爐之後，這些移民將面臨驅逐出境。

川普總統二度執政上台之初，大約130萬名移民受到TPS計畫保護，免被驅逐回到原籍國。國土安全部動用行政權取消其中絕大多數移民的臨時保護身分。海地、敘利亞分別移民提告的兩起訴訟在最高法院獲得合併審理。原告移民爭取保留保護身分，繼續留在美國居住與工作。川普政府則說，行政部門掌握終止TPS計畫的唯一權力，法院無權干預。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的多數意見書指出，對於行政部門的決策，法官提出質疑等於越權。

海地移民指控取消臨時保護身分等於受到歧視的主張，遭到最高法院駁回。

艾里托在多數意見書指出，原告引述的所有言論，例如川普總統聲稱海地人食用別人養的寵物等，都不是「明顯的種族言論」(overtly racial)，並不足以整明終止海地移民的TPS計畫是以海地人民的種族為根據。

「全國有色人種促進法律協會」(NAACP)主席強生(Derrick Johnson)在最高法院宣判出爐後發表聲明說，這項裁決對於在美國生活、工作且貢獻多年的海地家庭而言是「致命的背叛」，因為反黑人的移民情結而遭驅逐。

他說：「最高法院幫驅逐35萬多萬人開綠燈，危害他們的安全，全然忽視平等保護原則。美國變成這樣，令人感到羞愧。」

代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)向最高法院指出，法院無權審查前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)取消TPS的決策。

1990年在兩黨支持下通過的臨時保護身分立法，旨在對來自遭受戰爭、天災或其他災難重創國家人民提供人道救援。在TPS計畫裡移民擁有合法居留身分，可以申請最多18個月的工作許可，並視情況延長保護。

諾姆取消海地、律敘利亞移民臨時保護身分的理由是，這兩個國家情況已有改善。

今年2月，華府聯邦法院法官裁定諾姆終止海地移民的TPS計畫並未遵守正確程序。去年11月，紐約聯邦法院法官則做出對敘利亞移民有利的判決。聯邦上訴法院拒絕暫緩下級法院裁決後，官司一路纏訟到最高法院。