與艾普斯坦交情深 億萬富豪布萊克將接受眾院委員會詢問

阿波羅全球管理公司前任執行長布萊克。（路透檔案照）

在柯林頓 伉儷、比爾蓋茲之後，最新一位因為與已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)私人關係而必須接受國會議員詢問的權貴名人就是阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)前任執行長布萊克(Leon Black)。身為華爾街大亨的布萊克將出席26日眾院 監督委員會聽證會並且作證，委員會正在調查聯邦政府對艾普斯坦檔案的處理方式，希望查出艾普斯坦用來資助性販運活動的金流網絡。

布萊克的律師艾斯特瑞契(Susan Estrich)對國家廣播公司(NBC)發表聲明說，布萊克之前已要求針對他與艾普斯坦的關係展開獨立調查；在阿波羅公司要求下，一名前任聯邦檢察官查閱6萬多份文件並訪談包括布萊克在內的20多人，結果發現布萊克支付給艾普斯坦的款項，目的純粹是為了家族辦公室的稅務與房地產規畫諮詢。

艾斯特瑞契說，獨立調查結果同時發現，布萊克對於艾普斯坦2019年性犯罪遭到逮捕的事由毫無所悉。

與艾普斯坦的長年交情曝光之後，布萊克聲譽受到重挫，2021年被迫離開自己參與創立的公司。布萊克在2012年至2017年間付給艾普斯坦數億元財務諮詢費。

布萊克卸下阿波羅執行長時發表聲明說：「回想起來，與艾普斯坦合作是我犯下的糟糕錯誤。」

司法部公布的艾普斯坦解密檔案裡，「請打電話給布萊克」(Please call Leon Black)這句話出現300多次，包括出現在艾普斯坦私人助理發給艾普斯坦的電郵。

布萊克被認為在艾普斯坦性販運活動的金融網絡裡可能扮演某種角色，這是眾院監督委員會希望進一步釐清的重點之一。

NBC 25日報導，布萊克與艾普斯坦1990年代經朋友介紹認識，艾普斯坦後來擔任布萊克家族基金會董事，也擔任布萊克的財務顧問，多年來獲取酬勞以百萬計數。

在艾普斯坦檔案裡，布萊克電話號碼出現200多次，有100多處出現「布萊克已回電」。

2023年，布萊克遭到一名婦女提告，指控在青少年時期受到布萊克性虐待。聯邦法院今年4月裁定訴訟得以繼續進行。

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