克魯茲又想選總統？已引起范斯注意 並觸怒川普盟友

克魯茲(左)22日在南卡羅來納州，為參加共和黨州長初選決選的州檢察長威爾遜造勢。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)25日報導，2016年曾角逐共和黨總統初選的德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)，有意於2028年再次問鼎白宮的野心在一舉一動之間幾乎不隱藏，不但已經引起副總統范斯 注意，還觸怒某些川普 盟友；如果克魯茲真的參選，將考驗共和黨能否容納一位橫跨「前川普時代」與「後川普時代」意識分歧的人物。

克魯茲22日在南卡羅來納州，為參加共和黨州長初選決選的州檢察長威爾遜(Alan Wilson)造勢。與選民見面、參加圓桌會議等行程一路安排下來，跟克魯茲十年前參加共和黨總統初選時的路線非常類似。

CNN分析，不管是克魯茲的盟友或對手，不論是昔日支持者或潛在勁敵，還有最終將決定克魯茲政治命運的初選選民，共和黨內部幾乎達成一致共識：克魯茲正為另一場總統選舉鋪路，也就是意味著要跟范斯或川普最後欽點的接班人一較高下。

克魯茲2016年競選團隊全國共同主席帕拉特斯(Bob Vander Plaats)說：「如果他不參選，我會感到意外。」

與克魯茲擁有多年交情的威爾遜在23日南卡州州長決選勝出。獲得克魯茲支持的億萬富豪傑克森(Rick Jackson)，這個月在共和黨喬治亞州州長初選決選也擊敗川普背書候選人。

克魯茲在南卡州接受CNN訪問時，對於是否參加2028年總統大選不置可否。他說，現在全力以赴要讓共和黨在期中選舉保住國會多數席次。他說：「我會花很多時間到處助選，至於未來的選舉以後自然會有時間去煩惱。」

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)日前對Semafor新聞網站說：「克魯茲想成為下一任總統。」

被視為最可能成為川普接班人的范斯接受保守派名嘴梅金凱莉(Megyn Kelly)訪問時則說，克魯茲現在「很明顯」(clearly)就是在參選。

克魯茲是對美伊和平協議發表最嚴厲批判的共和黨人士之一，而范斯正率團與德黑蘭談判。

克魯茲上周在播客節目「裁決」(Verdict)中說，美國與伊朗交涉的過程裡，川普聽取了「非常糟糕的建議」。他說，讓伊朗得到高達3000億元的資金將是「嚴重錯誤」。

包括川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)在內的川普盟友，近日對克魯茲紛紛提出批判，指責他利用攻擊伊朗協議向未來的初選選民表態。

川普顧問布魯塞維茨(Alex Bruesewitz)表示，沒人會認真地把克魯茲視為對手，「他一定會參選，因為自我膨脹程度比他代表的德州還大十倍。他沒有支持度，但有競選資金跟組織機器」。