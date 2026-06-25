克魯茲又想選總統？已引起范斯注意 並觸怒川普盟友
有線電視新聞網(CNN)25日報導，2016年曾角逐共和黨總統初選的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，有意於2028年再次問鼎白宮的野心在一舉一動之間幾乎不隱藏，不但已經引起副總統范斯注意，還觸怒某些川普盟友；如果克魯茲真的參選，將考驗共和黨能否容納一位橫跨「前川普時代」與「後川普時代」意識分歧的人物。
克魯茲22日在南卡羅來納州，為參加共和黨州長初選決選的州檢察長威爾遜(Alan Wilson)造勢。與選民見面、參加圓桌會議等行程一路安排下來，跟克魯茲十年前參加共和黨總統初選時的路線非常類似。
CNN分析，不管是克魯茲的盟友或對手，不論是昔日支持者或潛在勁敵，還有最終將決定克魯茲政治命運的初選選民，共和黨內部幾乎達成一致共識：克魯茲正為另一場總統選舉鋪路，也就是意味著要跟范斯或川普最後欽點的接班人一較高下。
克魯茲2016年競選團隊全國共同主席帕拉特斯(Bob Vander Plaats)說：「如果他不參選，我會感到意外。」
與克魯茲擁有多年交情的威爾遜在23日南卡州州長決選勝出。獲得克魯茲支持的億萬富豪傑克森(Rick Jackson)，這個月在共和黨喬治亞州州長初選決選也擊敗川普背書候選人。
克魯茲在南卡州接受CNN訪問時，對於是否參加2028年總統大選不置可否。他說，現在全力以赴要讓共和黨在期中選舉保住國會多數席次。他說：「我會花很多時間到處助選，至於未來的選舉以後自然會有時間去煩惱。」
共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)日前對Semafor新聞網站說：「克魯茲想成為下一任總統。」
被視為最可能成為川普接班人的范斯接受保守派名嘴梅金凱莉(Megyn Kelly)訪問時則說，克魯茲現在「很明顯」(clearly)就是在參選。
克魯茲是對美伊和平協議發表最嚴厲批判的共和黨人士之一，而范斯正率團與德黑蘭談判。
克魯茲上周在播客節目「裁決」(Verdict)中說，美國與伊朗交涉的過程裡，川普聽取了「非常糟糕的建議」。他說，讓伊朗得到高達3000億元的資金將是「嚴重錯誤」。
包括川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)在內的川普盟友，近日對克魯茲紛紛提出批判，指責他利用攻擊伊朗協議向未來的初選選民表態。
川普顧問布魯塞維茨(Alex Bruesewitz)表示，沒人會認真地把克魯茲視為對手，「他一定會參選，因為自我膨脹程度比他代表的德州還大十倍。他沒有支持度，但有競選資金跟組織機器」。
因他近期在南卡等地密集造勢、跑行程模式與2016年參選時極為相似，且共和黨內部從盟友到對手普遍都認為他在替下一次總統選舉預作準備。 范斯認為克魯茲「很明顯」在參選；川普陣營則不滿他頻批美伊協議，認為他是在向未來初選選民表態，試圖搶佔保守派論述與支持者。 他的參選將使共和黨必須在前川普與後川普時代的價值分歧間做選擇，也會檢驗黨內能否容納一位兼具傳統保守派立場與川普路線衝突的人物。
精華 FAQ
因他近期在南卡等地密集造勢、跑行程模式與2016年參選時極為相似，且共和黨內部從盟友到對手普遍都認為他在替下一次總統選舉預作準備。
范斯認為克魯茲「很明顯」在參選；川普陣營則不滿他頻批美伊協議，認為他是在向未來初選選民表態，試圖搶佔保守派論述與支持者。
他的參選將使共和黨必須在前川普與後川普時代的價值分歧間做選擇，也會檢驗黨內能否容納一位兼具傳統保守派立場與川普路線衝突的人物。
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