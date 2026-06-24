去年洪災導致28人死亡的德州「神秘營地」夏令營聲請破產

德州瓜達盧佩河「神秘營地」(Camp Mystic)夏令營24日向位於休士頓的德州南區美國破產法院聲請破產保護。（美聯社）

根據法院紀錄，德州 瓜達盧佩河(Guadalupe River)去年7月氾濫成災，發生28人死亡悲劇的「神秘營地」(Camp Mystic)夏令營24日向位於休士頓 的德州南區美國破產法院聲請破產保護。

「神秘營地」管理商破產法第11章(Chapter 11)保護申請書中說，公司總共債務超過1000萬，資產則在10萬至50萬之間。

破產聲請書是由擁有「神秘營地」的伊斯特蘭德(Eastland)家族成員愛德華‧伊斯特蘭德(Edward S. Eastland)簽署。「神秘營地」是規則限女生參加的基督教營地，多年來吸引許多德州富裕家庭。

瓜達盧佩河2025年7月初突然發生洪災，造成夏令營25名女童學員、2名輔導員、1名長期擔任營地主管的員工死亡，罹難者家屬紛紛提告指控疏失，譴責夏令營主辦單位只求營利，不顧座營地落於容易發生洪災區域的人命安全，管理商也因此面臨州政府嚴格檢討。

德州州政府調查人員本月稍早公布針對這起災難的第一份官方調查報告。

報告指出，營地沒有提供充分的緊急應變計畫，洪水來襲時在營地現場的成年人面對狀況手足無措。

「神秘營地」位於聯邦緊急事故管理總署(Federal Emergency Management Agency，FEMA)畫定的「特別洪水危險區域」(Special Flood Hazard Area)邊緣。1987年，這個區域就曾發生豪雨引發暴洪(flash flooding)導致營地有10名青少年喪生的前例。