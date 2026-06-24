WSJ：艾利森捐4500萬打入川普核心圈 並為兒子擴展生意

甲骨文公司(Oracle)創辦人艾利森。(美聯社)

華爾街日報23日報導，軟體服務供應商甲骨文 公司(Oracle)創辦人、科技富豪艾利森(Larry Ellison)2024年大選時捐款4500萬元給支持川普 總統的非營利組織，一出手就讓自己進一步深入川普核心圈，助長甲骨文公司業務，還幫兒子大衛(David Ellison)的媒體事業擴展商機。

報導指出，81歲的艾利森沒有在陪同川普出訪中國的科技大老之列，也沒有在川普白空款待科技巨頭的賓客名單，就連川普八十大壽的終極格鬥冠軍賽(UFC)都缺席，但他不需要參加這些公開活動，因為跟川普已經建立密切的私人情誼，這段交情的關鍵則來自艾利森的財富。

了解川普競選團隊募款狀況的消息人士說，艾利森捐給支持川普2024年競選的非營利政治組織4500萬元，這類資金不受申報法限制，先前未曾在媒體曝光。

消息人士說，艾利森最近又捐款數百萬元給支持川普的側翼團體，其中某些經費將用來協助川普在華府留名。

川普與艾利森有著相同的意識形態理念，例如支持比色列、對某些主流媒體抱持批判。

甲骨文公司是負責美國建國250周年慶典的「自由250」(Freedom 250)贊助企業之一。

根據聯邦申報資料，川普的投資帳護今年稍早頻繁交易甲骨文股票，1月份出售價值至少100萬元的持股，3月份買進價值至少100萬元的股票。

川普集團(Trump Organization)發表聲明說，川普投資是由獨立機構管理，川普個人並未參與投資項目的挑選或批准。

艾利森雖然沒有出席在白宮舉辦的UFC活動，但大衛卻是到場貴賓之一。這場活動之前兩天，司法部批准大衛旗下公司派拉蒙天空之舞傳媒集團(Paramount Skydance)對華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)的810億收購案。白宮UFC比賽由派拉蒙負責串流直播，派拉蒙為UFC賽事轉播版權支付數十億。

大衛2025年買下「自由新聞」(Free Press)，後來任命「自由新聞」共同創辦人魏斯(Bari Weiss)掌理哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)。華納兄弟探索與派拉蒙天空之舞傳媒集團合併之後，有線電視新聞網(CNN)也因此納入艾利森家族的事業版圖。

最近在一場邁阿密活動中，川普對著大衛稱讚說：「你將會非常成功。」川普說：「你將超越父親，他將為此感到高興，因為他很愛你。」

川普二度執政就職典禮隔天，甲骨文獲選負責美國興建5000億人工智慧數據中心計畫。甲骨文去年也成為擁有TikTok美國業務控制權的投資集團成員。

不過，艾利森家族2016年、2024年選舉曾支持其他共和黨候選人，包括南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)。

根據聯邦紀錄，大衛曾捐款近100萬元給支持賀錦麗的民主黨超級政治行動委員會。