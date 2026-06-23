故總統甘迺迪的外孫史洛斯柏格初選落敗

故總統甘迺迪的外孫史洛斯柏格首度參選紐約州第12選區國會眾議員，卻在23日的民主黨初選中受挫。 (美聯社)

故總統甘迺迪(John F. Kennedy)的外孫史洛斯柏格(Jack Schlossberg)首度參選紐約州第12選區國會眾議員 ，卻在23日的民主黨 初選中受挫。該選區吸引眾多參選人競逐，包括州眾議員拉舍爾(Micah Lasher)、州眾議員博雷斯(Alex Bores)，以及經常批評川普總統的律師康威(George Conway)等人。

紐約時報截至23日晚間11時許的87%開票結果顯示，曾任紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)及前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)顧問的拉舍爾以39.1%的得票率領先，反映主流民意支持；博雷斯則以35%的得票率僅追在後，史洛斯柏格的得票率僅約10.8%。

5月全國民調顯示，拉舍爾與博雷斯的支持率不分軒輊，史洛斯柏格的知名度高，但選情不見起色。

33歲的史洛斯柏格去年11月宣布參選，自詡為「無政治行動委員會贊助的傑克」(No-PAC Jack)，他以草根候選人的姿態踏入選戰，獲得眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)，以及曾任美國大使的母親卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)支持。

不過，史洛斯柏格的競選道路因為姊姊塔蒂亞娜(Tatiana)癌逝而蒙上陰影。

史洛斯柏格今年3月接受哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)專訪時透露，姐姐生前最後叮嚀他「你最好贏」。

他說：「沒有人比她更了解我，我也不認識比她更優秀的人。」

本月初，史洛斯柏格接受眾生相雜誌(People Magazine)採訪時表示，「我每天都在為塔蒂亞娜而戰，她始終在我身邊」。