紐約市前主計長贏得第十選區國會議員提名

紐約市 前主計長蘭德(Brad Lander)23日在紐約州第十選區國會議員提名選戰中，擊敗現任國會議員高德曼(Dan Goldman)，成為民主黨 候選人，其選區包括曼哈頓 下城和布魯克林(布碌崙)部分區域。

紐約時報與布魯克林報(Brooklyn Paper)根據23日晚間開出的92%選票結果報導，蘭德以65.8%的得票率遙遙領先高德曼的34%。

第十選區涵蓋曼哈頓南部及布魯克林部分地區，屬於民主黨的強勢選區，贏得提名幾乎等同確保在11月期中選舉中勝出，蘭德有望順利進入國會。

在郭瓦納斯(Gowanus)的選舉之夜慶祝派對上，蘭德感謝支持群眾與工作人員，強調此次競選體現了「慷慨精神」與「拒絕放棄的意志」。

他說：「今晚的勝利同樣屬於那些街坊鄰里，屬於在組織活動的人們，屬於那些從不放棄鄰居的人們。」

蘭德在2010年到2021年間擔任紐約市議員，代表第十選區的布魯克林部分，後當選紐約市主計長；他是市議會的進步派要角，長期關注住房與勞工議題。

去年的紐約市長初選，蘭德與現任紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)結盟，最終以第三名落敗；之後，蘭德在曼達尼的支持下轉戰國會席位，以左派政綱為核心，主張向最富裕的美國人加稅、推行全民健保、廢除移民執法局(ICE)並捍衛跨性別群體與移民權益。

蘭德去年前往聯邦廣場觀察移民法庭聆訊時，遭蒙面聯邦人員逮捕，引發全國關注，本月初獲判無罪；落敗的現任議員高德曼批評，蘭德將被逮捕的事件當作「宣傳工具」。

在以色列與巴勒斯坦問題上，蘭德形容以色列在加薩的軍事行動為「種族滅絕」，表態反對軍援以色列；高德曼則是立場親以色列的前聯邦檢察官，他曾領導國會對川普總統的第一次彈劾調查。