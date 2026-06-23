我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

孟昭文擊退朴永哲挑戰 法拉盛慶功稱「皇后區發聲」

紐約市前主計長贏得第十選區國會議員提名

記者許君達、編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

紐約市前主計長蘭德(Brad Lander)23日在紐約州第十選區國會議員提名選戰中，擊敗現任國會議員高德曼(Dan Goldman)，成為民主黨候選人，其選區包括曼哈頓下城和布魯克林(布碌崙)部分區域。

紐約時報與布魯克林報(Brooklyn Paper)根據23日晚間開出的92%選票結果報導，蘭德以65.8%的得票率遙遙領先高德曼的34%。

第十選區涵蓋曼哈頓南部及布魯克林部分地區，屬於民主黨的強勢選區，贏得提名幾乎等同確保在11月期中選舉中勝出，蘭德有望順利進入國會。

在郭瓦納斯(Gowanus)的選舉之夜慶祝派對上，蘭德感謝支持群眾與工作人員，強調此次競選體現了「慷慨精神」與「拒絕放棄的意志」。

他說：「今晚的勝利同樣屬於那些街坊鄰里，屬於在組織活動的人們，屬於那些從不放棄鄰居的人們。」

蘭德在2010年到2021年間擔任紐約市議員，代表第十選區的布魯克林部分，後當選紐約市主計長；他是市議會的進步派要角，長期關注住房與勞工議題。

去年的紐約市長初選，蘭德與現任紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)結盟，最終以第三名落敗；之後，蘭德在曼達尼的支持下轉戰國會席位，以左派政綱為核心，主張向最富裕的美國人加稅、推行全民健保、廢除移民執法局(ICE)並捍衛跨性別群體與移民權益。

蘭德去年前往聯邦廣場觀察移民法庭聆訊時，遭蒙面聯邦人員逮捕，引發全國關注，本月初獲判無罪；落敗的現任議員高德曼批評，蘭德將被逮捕的事件當作「宣傳工具」。

在以色列與巴勒斯坦問題上，蘭德形容以色列在加薩的軍事行動為「種族滅絕」，表態反對軍援以色列；高德曼則是立場親以色列的前聯邦檢察官，他曾領導國會對川普總統的第一次彈劾調查。

精華 FAQ

  • 蘭德在紐約州第十選區的民主黨國會議員提名戰中勝出，該選區涵蓋曼哈頓下城及布魯克林部分地區，屬於民主黨強勢選區。

  • 根據媒體在開出92%選票後的報導，蘭德以65.8%的得票率大幅領先，高德曼則約獲34%，勝負差距相當明顯。

  • 蘭德以左派政綱為核心，主張向最富裕者加稅、推行全民健保、廢除ICE，並捍衛跨性別群體與移民權益，立場鮮明。

紐約市 民主黨 曼哈頓

上一則

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

下一則

故總統甘迺迪的外孫史洛斯柏格初選落敗

延伸閱讀

前紐約市主計長蘭德贏得第十選區國會議員提名

前紐約市主計長蘭德贏得第十選區國會議員提名
紐約市2026年初選明投票 國會議員參選人最後衝刺

紐約市2026年初選明投票 國會議員參選人最後衝刺
巴勒斯坦問題左右紐約華人社區選情？預測平台看衰高德曼

巴勒斯坦問題左右紐約華人社區選情？預測平台看衰高德曼
紐約州2026年民主黨國會議員初選的五大看點

紐約州2026年民主黨國會議員初選的五大看點

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

2026-06-21 02:00
洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）一處冷藏倉儲中心17日下午發生大火，消防人員在現場灌救。(新華社)

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態

2026-06-20 20:51
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了