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華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

記者顏伶如／即時報導
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一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當...
一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

擁有合法居留權但有犯罪紀錄的中國公民劉慕才(Muk Choi Lau，音譯)返美綠卡遭吊銷而衍生官司「布蘭奇訴劉案」(Blanche v. Lau)，最高法院23日以6票對3票表決結果支持川普政府主張，也就是邊境執法人員面對涉嫌犯罪的綠卡持有人入境時，有權逕行採取移民假釋(immigration parole)。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在主要意見書指出：「邊境官員並沒有責任要提供清楚且具說服力的證據，以證明劉某曾經犯下道德敗壞的罪行。」

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)在不同意見書中表示，劉某遭到任何定罪之前，身分狀態就被改成移民假釋，等於落入「移民困境」(immigration limbo)。

傑克森寫道：「我擔心法院現在已經開了一張巨大的空白支票給政府。」

2012年，劉慕才在新澤西州遭控商標造假、販售仿冒衣服後潛逃出境，從中國返美時移民官員獲准假釋入境，國土安全部在他抵美後啟動遣返程序。劉某指控官員越權，錯誤允許國土安全部迅速啟動驅逐。

綠卡持有人與具備臨時身分的移民不同在於，出境旅行之後返美時根據移民法定義不會視為「尋求入境」。除少數例外，綠卡持有人通常不會以「假釋」身分入境。

川普政府指出，劉慕才在移民官員准許之下假釋入境，因此隨時可遭遣返。川普政府對最高法院主張，劉慕才在州級法院有商標造假的定罪紀錄，就足以證明不具備入境資格，面臨刑事起訴的綠卡持有人，身分應該改成假釋狀態(on parole)。

1990年「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)規定，以假釋身分入境美國的移民，必須證明具備進入美國的資格。

在「布蘭奇訴劉案」當中，今年4月大法官言詞辯論庭討論焦點在於，劉慕才出境之後返回美國時，政府就是否需要提出他曾經犯罪的明確證據，或者可等到他遭定罪後才提證明。

劉慕才的辯護律師則指出，美國政府不能根據犯罪指控來決定移民能否入境美國，尚未定讞的刑事指控不能做為被告確實犯罪的明確證據。

精華 FAQ

  • 最高法院以6票對3票支持川普政府，認定邊境執法人員面對涉嫌犯罪的綠卡持有人入境時，得逕行採取移民假釋，不必先完成更嚴格的證明程序。

  • 湯瑪斯主張邊境官員不必提供清楚且具說服力的犯罪證據；傑克森則認為，法院讓劉某在未定罪前就陷入移民困境，等於過度放寬政府權力。

  • 因為綠卡持有人返美通常不視為尋求入境，但政府主張若其有犯罪紀錄或遭起訴，就可改以假釋身分處理，進而啟動遣返程序與後續爭訟。

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