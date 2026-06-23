我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定SAVE系統違法 川普打擊非公民投票受挫

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

發傳票要華郵、華爾街日報記者作證 司法部撤回

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華盛頓郵報。示意圖（路透）
華盛頓郵報。示意圖（路透）

華盛頓郵報23日報導，司法部先前祭出罕見手段，對華郵、華爾街日報記者發出傳票要求向大陪審團作證，但這些措施遭遇法律挑戰後，本月稍早已經撤回。消息人士說，華郵記者艾倫·中島(Ellen Nakashima，音譯)收到的傳票，傳訊事由與涉及國家安全問題的敏感報導內容。華爾街日報也有三名記者因為報導國安議題而收到傳票。

知情官員說，華盛頓郵報向維吉尼亞州東區聯邦區域法院針對傳票提出挑戰之際，司法部撤回了對艾倫·中島發出的傳票。官員說，後來並沒有任何記者在大陪審團面前作證。

報導指出，司法部的行動反映了川普政府透過對媒體採用激進手段所開闢的新戰線，希望打壓洩露消息給媒體，減少官員眼中對川普總統有欠公平的報導。

艾倫·中島是主跑國家安全的資深記者，川普執政期間曾報導最高情報機關主管的新聞，以及伊朗衝突、美國攻擊運毒船隻等新聞。

華爾街日報5月報導指出，司法部對記者發出傳票，要求交出伊朗戰爭報導有關的資料。報社母公司道瓊公司(Dow Jones)傳播長辛哈(Ashok Sinha)發表聲明說，傳票是對受到憲法保護新聞機構採訪新聞的攻擊，公司面對壓迫、恫嚇手段一定全力反抗。

司法部檢察官撤回艾倫·中島傳票的理由為何，目前並不清楚。

絕大多數新聞機構都遵循新聞道德操守的嚴格準則，以保護機密消息來源。如果進入庭審程序，檢察官得以要求記者透露消息來源，記者拒絕恐涉及藐視法庭或妨礙司法。

倡議組織「記者爭取新聞自由委員會」(Reporters Committee for Freedom of the Press)政策副總監羅特曼(Gabe Rottman)表示。「你一旦站在大陪審團前，證詞便可能朝著各種不同方向發展，甚至被問到與原本調查並無關係的其他報導。」

羅特曼表示，相較於索取資料的傳票，向大陪審團作證的傳票其實存有更高風險，讓政府得以侵入新聞採訪過程。

精華 FAQ

  • 報導指出，司法部曾對華盛頓郵報與華爾街日報記者發出傳票，要求他們就涉及國家安全的敏感報導向大陪審團作證。華郵記者艾倫·中島與華爾街日報三名記者都被點名。

  • 知情官員表示，華盛頓郵報向維吉尼亞州東區聯邦區域法院提出法律挑戰時，司法部便撤回了對艾倫·中島的傳票。不過，檢方撤回的具體理由目前仍不清楚。

  • 專家指出，若記者被迫進入大陪審團程序，證詞可能擴及更多報導內容，甚至要求揭露消息來源，對新聞採訪過程構成更高侵入，也加劇政府與媒體的對立。

華郵 傳票 司法部

上一則

美學者揭習近平「不戰而奪台」策略 川普恐成北京工具人

延伸閱讀

司法部要辦明州阻礙移民執法 遭聯邦法官擋下傳票

司法部要辦明州阻礙移民執法 遭聯邦法官擋下傳票
因川普怨帳戶被關 多家大銀行被查是否出於政治原因

因川普怨帳戶被關 多家大銀行被查是否出於政治原因
華盛頓郵報：美國公民分別在中國、緬甸遭到拘留引發關注

華盛頓郵報：美國公民分別在中國、緬甸遭到拘留引發關注
「深層政府」企圖推翻川普？巴特爾追逐陰謀論 衝擊司法部

「深層政府」企圖推翻川普？巴特爾追逐陰謀論 衝擊司法部

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）一處冷藏倉儲中心17日下午發生大火，消防人員在現場灌救。(新華社)

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態

2026-06-20 20:51
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

2026-06-21 02:00
國家海洋暨大氣總署已確認今年秋末冬初將出現強大的聖嬰現象，大西洋的颶風活動可望減少，但太平洋的颱風活動將會增強。圖為氣象衛星照片顯示夏威夷附近的兩個暴風。(美聯社)

超級聖嬰現象成形 創近30年新紀錄

2026-06-15 11:08

超人氣

更多 >
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物
喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區