發傳票要華郵、華爾街日報記者作證 司法部撤回

華盛頓郵報。示意圖（路透）

華盛頓郵報23日報導，司法部 先前祭出罕見手段，對華郵 、華爾街日報記者發出傳票 要求向大陪審團作證，但這些措施遭遇法律挑戰後，本月稍早已經撤回。消息人士說，華郵記者艾倫·中島(Ellen Nakashima，音譯)收到的傳票，傳訊事由與涉及國家安全問題的敏感報導內容。華爾街日報也有三名記者因為報導國安議題而收到傳票。

知情官員說，華盛頓郵報向維吉尼亞州東區聯邦區域法院針對傳票提出挑戰之際，司法部撤回了對艾倫·中島發出的傳票。官員說，後來並沒有任何記者在大陪審團面前作證。

報導指出，司法部的行動反映了川普政府透過對媒體採用激進手段所開闢的新戰線，希望打壓洩露消息給媒體，減少官員眼中對川普總統有欠公平的報導。

艾倫·中島是主跑國家安全的資深記者，川普執政期間曾報導最高情報機關主管的新聞，以及伊朗衝突、美國攻擊運毒船隻等新聞。

華爾街日報5月報導指出，司法部對記者發出傳票，要求交出伊朗戰爭報導有關的資料。報社母公司道瓊公司(Dow Jones)傳播長辛哈(Ashok Sinha)發表聲明說，傳票是對受到憲法保護新聞機構採訪新聞的攻擊，公司面對壓迫、恫嚇手段一定全力反抗。

司法部檢察官撤回艾倫·中島傳票的理由為何，目前並不清楚。

絕大多數新聞機構都遵循新聞道德操守的嚴格準則，以保護機密消息來源。如果進入庭審程序，檢察官得以要求記者透露消息來源，記者拒絕恐涉及藐視法庭或妨礙司法。

倡議組織「記者爭取新聞自由委員會」(Reporters Committee for Freedom of the Press)政策副總監羅特曼(Gabe Rottman)表示。「你一旦站在大陪審團前，證詞便可能朝著各種不同方向發展，甚至被問到與原本調查並無關係的其他報導。」

羅特曼表示，相較於索取資料的傳票，向大陪審團作證的傳票其實存有更高風險，讓政府得以侵入新聞採訪過程。