對抗FCC調查脫口秀節目 ABC推出廣告籲觀眾支持

ABC 日間脫口秀節目「觀點」遭到聯邦通訊委員會調查。(美聯社)

迪士尼 (Disney ) 旗下的美國廣播公司(ABC) 遭到聯邦通訊委員會(FCC) 提前執照審查以及節目調查，22 日透過自家電視台號召觀眾反對FCC 的做法，並向川普政府表達捍衛新聞及言論自由。

綜合路透、華爾街日報等報導，ABC 旗下8 家分布於洛杉磯 、紐約、芝加哥等大城市的地方電視台，雖然執照還有數年才到期，但 FCC 在 4 月卻祭出鮮少使用的程序，就是提前審查延續執照。

FCC表示，提前審查與對迪士尼多元化、公平和包容性舉措的調查有關；至於針對 ABC 日間熱門脫口秀節目「觀點」(The View) 的調查，是因為該節目涉嫌違反候選人平等發言時間規定。

但ABC認為這兩項調查都威脅到言論自由，痛批提前審查執照是「非法、任意且違憲」，嚴重侵犯憲法第一修正案所保障的言論自由。

在全國號召觀眾支持的電視宣傳片中，旁白說「『觀點』節目近30年來一直邀請您最喜愛的嘉賓，報導您關心的議題」。宣傳片中還穿插了該節目聯合創始人、已故美國電視新聞先驅芭芭拉華特斯(Barbara Walters)、以及現任主持人的畫面，指出「現在，FCC想控制誰能出現在節目中」。

這些宣傳片除呼籲觀眾「告知FCC，讓您們信賴的本地電視台繼續播出」外，最末還有一個二維碼，供觀眾在 FCC網站上留言。

「觀點」節目主持人及嘉賓經常批評總統川普，深夜脫口秀也是如此。因此 ABC 指斥FCC的調查目的，是企圖壓制不利於政府的內容。

FCC 今年1月發出「指導意見」，旨在規範「平等時間」規則，廣泛認為是針對那些經常邀請民主黨政治人物出鏡的日間及深夜節目。

FCC尚未就ABC的宣傳作出回應，但由川普任命的主席卡爾(Brendan Carr)之前已表明，提前審查並非針對個別節目，而是若涉及非法歧視或未能維護公眾利益，就必須承擔責任，且不排除撤銷執照的可能性。