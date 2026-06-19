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代理國家情報總監普爾特提早到新崗位報到 擬裁員數百人

記者顏伶如／即時報導
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代理國家情報總監普爾特（Bill Pulte）18日向新崗位報到。（美聯社）
代理國家情報總監普爾特（Bill Pulte）18日向新崗位報到。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)19日報導，川普總統指派的代理國家情報總監普爾特(Bill Pulte)18日向新崗位報到，比原訂上任時間提早一天，讓整個機關措手不及，即將卸任的國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)是在普爾特前來拜訪前才臨時接獲通知；消息人士說，普爾特要求部屬提供國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)全體人員名單，打算裁員數百人。

38歲的普爾特是企業家出身，也是川普長期盟友，代理國家情報總監的工作19日正式開始，將負責監督18個情報機構。在川普第二任期擔任聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)局長的普爾特毫無國安經驗，引起兩黨國會議員批評。普爾特出任住房金融局局長一年多裡，多次向司法部提出刑事轉介(criminal referrals)，指控曾對川普啟動調查的民主黨官員涉嫌貸款詐欺。

普爾特代理國家情報總監的同時將繼續擔任聯邦住房金融局局長，如此安排引發不少情報界人士質疑，因為身為情報頭子的國家情報總監工作繁重，不可能身兼其他工作。

消息人士說，普爾特18日拜訪國家情報總監辦公室時，會見了律師與幕僚團隊；上周普爾特聽取ODNI簡報時，詢問能否把「總統每日簡報」(President's Daily Briefing)帶回自己家裡，引起情報人員注意。

普爾特在簡報會上也詢問自己的安全審查級別為何、是否能夠接觸最高機密，以及是否有權使用政府專機。

消息人士說，普爾特在工作還沒開始之前，就已經要求要有安全隨扈團隊。

CNN報導，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)在川普身邊建立起一個緊密的決策核心圈，但普爾特常常跳過核心圈而直接打電話給川普。一名川普幕僚說：「幾乎每個周末、每趟行程，他都確保自己一直待在川普旁邊。」

川普提名紐約南區聯邦檢察官、前美國證券交易委員會主席克萊頓(Jay Clayton)出任新任國家情報總監，但提名過程出現變數，17日參議院提名聽證會在川普命令下延後，普爾特代理職務的期間可能比原本預期更長。

參院情報委員會成員、共和黨籍南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)說，不清楚普爾特上任後優先事項為何，但不應該過於看重普爾特的代理任期，而要盡早讓克萊頓通過任命。

精華 FAQ

  • CNN報導指出，他比原訂時間提早一天上任，讓機關措手不及，甚至連即將卸任的加巴德都是臨時才接獲通知，顯示其到任安排相當突然。

  • 消息人士稱，他要求提供ODNI全體人員名單，打算裁員數百人；此舉被視為他進入新崗位後的首要整頓行動，也引發內部高度緊張。

  • 主要因他缺乏國安經驗，卻同時兼任聯邦住房金融局局長，且常直接聯繫川普、詢問機密權限與專機使用等問題，讓情報界對其能力與適任性存疑。

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