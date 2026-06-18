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住宅代理網路成中、俄等政府駭客首選 攻擊美國目標

記者顏伶如／即時報導
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駭客入侵示意圖。(路透)
駭客入侵示意圖。(路透)

華爾街日報17日獨家報導，數以百萬計的美國家庭安裝了已有預設後門軟體的數位家庭裝置，住宅代理網路(residential proxy networks)成為國家級駭客發動網路攻擊的掩護，發動網路攻擊時流量得以獲得隱藏，一般民眾日常使用的電子裝置存有面臨全球威脅的隱憂。包括美國、英國、德國、日本等共計九個國家的政府機關今年4月聯合發表聲明警告說，中國政府支持的駭客利用這些網路發動攻擊，但這些惡意活動卻很難追溯源頭。

報導指出，曾經侵入微軟(Microsoft)的俄羅斯駭客組織「午夜暴雪」(Midnight Blizzard)，透過住宅代理網路登入美國家庭服務系統，竊取微軟365帳號認證。

兩年多前，一名微軟安全部門高層主管跟有線巨擘康卡斯特(Comcast)對口單位接洽時，赫然發現數以百萬計家用設備潛藏網路攻擊危險。康卡斯特資安調查人員發現，「午夜暴雪」駭客利用消費者網路連線掩蓋惡意流量，侵入微軟高層主管電郵。

康卡斯特當年的發現震驚網路安全界，細節後來得以逐漸釐清：越來越多預先安裝後門軟體的低價消費產品運入美國，手機應用程式、免費盜版電玩裡也常偷偷植入這類軟體。

對於一般家庭用戶而言，家裡的影音串流服務裝置可能被用來入侵別人手機，如果手機使用者可以跟企業網路連線，商業機密恐將因此外洩。

數千萬台消費設備因為植入後門軟體而淪為犯罪雲端網路，這些網路不但被用來詐騙，也企圖掩飾俄羅斯、中國、伊朗、北韓等政府支持的駭客行動。

非營利倡議組織「數位公民聯盟」(Digital Citizens Alliance)指出，光在美國境內就有2000萬個這個類型的後門管道。

聯邦調查局(FBI)網路部門助理主任萊瑟曼(Brett Leatherman)說，住宅代理網路如今已成國家級駭客的首選資源，做為攻擊美國目標的管道。

萊瑟曼指出，如果駭客取得美國本土的IP位置，在針對政府機關、企業與其他目標發動攻擊時，等於掌握先機。

精華 FAQ

  • 住宅代理網路會以一般家庭裝置的IP轉送流量，使攻擊行為看起來像正常用戶操作，因此更難追查來源。國家級駭客常借此隱藏身分並提升入侵成功率。

  • 報導指出，俄羅斯駭客組織午夜暴雪曾利用住宅代理網路登入美國家庭服務系統，進而竊取微軟365帳號認證，並掩蓋其惡意流量來源。

  • 因為部分低價數位裝置、手機應用程式或盜版遊戲可能預裝後門軟體，讓設備被遠端操控成為犯罪雲端的一環，進而被用來詐騙或掩護政府支持的駭客行動。

駭客 微軟 德國

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