密謀攻擊川普生日白宮格鬥賽主嫌是墨西哥非法移民

川普總統八十大壽終極格鬥冠軍賽（UFC）。（路透）

福斯新聞網18日報導，根據國土安全部提交法院紀錄，密謀攻擊川普 總統八十大壽終極格鬥冠軍賽(UFC)的主嫌阿爾瓦雷斯(Abraham Alvarez)是逾期居留的墨西哥非法移民 。阿爾瓦雷斯幼年時期來到美國，B2觀光簽證2001年到期但未離境，2014年獲得歐巴馬政府俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals)保護而未遭驅逐。

原訂要在14日白宮 格鬥賽發動的密謀行動，打算使用爆炸物的無人機發動第一波攻擊，迫使現場觀眾緊急撤離，以便讓狙擊手小組能在混亂之中朝人群開槍，第二波攻擊則是強行衝入白宮大門。

根據司法部新聞稿，阿爾瓦雷斯負責行動策畫、組織、指揮。

報導指出，阿爾瓦雷斯14日當天在內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)遭聯邦調查局(FBI)逮捕之後，移民和海關執法局(ICE)立即提出拘捕令(detainer)。

國土安全部發言人畢斯(Lauren Bis)對福斯數位新聞(Fox News Digital)發表聲明說：「這名來自墨西哥的非法外籍人士根本不應獲准入境我國。」

畢斯說：「他是白宮格鬥賽恐怖攻擊主謀，將在面臨法律制裁之後遭到迅速驅逐出境。」

報導指出，阿爾瓦雷斯在討論攻擊行動的社群媒體聊天族取裡，使用暱稱為「牧羊人」(Shepherd)。一名同夥詢問有關無人機攜帶爆裂物的手段，阿爾瓦雷斯回覆：「越多越好，殺傷力最大越好。」

阿爾瓦雷斯涉嫌密謀攻擊如果遭到定罪，DACA身份是否遭到取消，國務院並未回應福斯採訪詢問。

共謀謀殺罪每名被告最高將面臨終身監禁及25萬元罰款。在白宮範圍內策畫暴力行動則另加最高5年有期徒刑。