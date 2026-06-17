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美政府文件：馬斯克AI模型Grok助美軍打擊伊朗

中央社舊金山16日綜合外電報導
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法新社16日看到一份美國政府提出的法律文件，內容顯示，馬斯克的人工智慧（AI）工...
法新社16日看到一份美國政府提出的法律文件，內容顯示，馬斯克的人工智慧（AI）工具Grok曾被美軍用於打擊伊朗。(路透)

法新社16日看到一份美國政府提出的法律文件，內容顯示，馬斯克的人工智慧（AI）工具Grok曾被美軍用於打擊伊朗

法新社報導，這份日期標註為6月15日的法律文件，為馬斯克（Elon Musk）旗下公司xAI的大型資料中心使用燃氣渦輪機提出辯護；xAI正因此面臨環保訴訟。

美國司法部在文件中主張，這起訴訟「對支持戰爭部軍事行動的AI創新技術，試圖切斷其電力供應，威脅到美國國家、經濟及能源安全」。

為強化論點，聯邦檢察官提出五角大廈AI長史坦利（Cameron Stanley）的證詞。史坦利在宣誓後表示，Grok已用於「Maven計畫」（Project Maven），即美軍的AI輔助目標定位計畫，最初是採用Anthropic公司的Claude模型。

史坦利的證詞提到，計畫中的Maven智慧系統（Maven Smart Systems, MSS）「使美軍在史詩怒火行動（Operation Epic Fury）期間96小時內，能向2000個不同目標投射逾2000枚彈藥」。

史坦利讚揚馬斯克的技術，以及「Grok政府版模型大幅提升作戰效率」。

全國有色人種民權促進協會（NAACP）對xAI提起訴訟，指控該公司在未獲許可下營運數十座渦輪機，違反清淨空氣法（Clean Air Act）。

NAACP指出，這些渦輪機汙染了以非裔居民為主的社區，但xAI表示它們為暫時性且可移動設施，因此不受相關監管規範約束。

精華 FAQ

  • 文件引述五角大廈AI長的證詞，指Grok已被用於Maven計畫，屬於美軍AI輔助目標定位系統，並在相關作戰中提升彈藥投射效率與速度。

  • 司法部主張，若因環保訴訟切斷xAI資料中心電力，將危及支援軍事行動的AI創新技術，進而威脅美國的國家、經濟與能源安全。

  • NAACP指控xAI未經許可營運數十座渦輪機，違反清淨空氣法，並稱其排放污染了以非裔居民為主的社區；xAI則辯稱設備屬暫時可移動設施。

伊朗 Grok 馬斯克

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