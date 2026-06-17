喜萊莉憶民主黨2024敗選 稱拜登拚連任嚴重誤判

喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton，左）和紐約客周刊記者雷姆尼克（David Remnick，右）採訪合影。(美聯社)

美國前國務卿喜萊莉 ．柯林頓批評前總統拜登 當初宣布2024年尋求連任的決定，她認為真正贏得民主黨 初選的候選人「本可擊敗川普」。

「國會山莊報」（The Hill）報導，喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）15日在談話中告訴紐約客周刊（The New Yorker）記者雷姆尼克（David Remnick）：「他犯了嚴重的錯誤，無論對他本人、歷史定位還是國家而言都是如此。」

她說：「他原本宣稱不會再參選，而你知道，反事實敘事一向有些棘手，但我認為，如果他堅持原本計畫，例如在2023年夏末宣布不會參選，交棒給下一代，我們本來會有一場真正的競爭。」

她還說：「而且非常遺憾的是，我相信無論誰從這場競爭中脫穎而出，不管是副總統、州長、參議員還是其他任何人最後都會擊敗川普。因此我認為拜登（Joe Biden）總統當時確實是嚴重誤判。」

拜登執政期間面臨外界對他的年齡與健康狀況質疑聲浪，尤其在他2024年6月與川普辯論後更嚴重，當時拜登聲音沙啞且多次結巴。

拜登在辯論後備受退選壓力，數周後宣布退出選戰，由時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨競選總統，但她最終於11月敗給共和黨對手川普，民主黨在國會的優勢也失守。

「衛報」（The Guardian）報導，喜萊莉認為任何民主黨人選都能擊敗川普的說法仍值得商榷。

左傾智庫「勝利之路」（Way to Win）去年針對2024年敗選的報告指出3個核心問題：選民希望經濟改變、共和黨在媒體具有結構性優勢，以及在加薩、種族正義與移民等議題上左翼運動與民主黨之間嚴重脫節。另一份延遲發布引發爭議的民主黨內部檢討報告則列出一連串失誤，形容黨內近20年來在政府各層面失勢。

喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton，左）16日接受紐約客周刊記者雷姆尼克（David Remnick，右）採訪。(美聯社)