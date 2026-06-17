開出總統級薪資 白宮擬挖角華爾街高手 協助關鍵產業投資

彭博報導，白宮計劃招募華爾街人才，進入政府協助推動攸關國家安全的產業鍵投資。 路透

美國川普 政府官員透露，川普行政團隊準備推出一項全新人才招募計畫，要延攬400名來自華爾街 、私募基金及投資銀行，擅長促成交易與投資的專業人士，協助強化美國的國家安全供應鏈與推動美國再工業化政策。

要求匿名的官員對彭博新聞表示，針對促成交易的華爾街好手，白宮 最高擬提供與總統薪資相當的40萬美元年薪；起薪則是部長級的25.31萬美元。

另外，為提高吸引力，將承諾聘用候選人，可保留原任職機構提供的股票選擇權、股票獎勵及部分長期報酬；亦即他們不必因為進入政府服務，而放棄這類既有權益。這樣的安排，已獲司法部法律意見支持，認定不違反聯邦倫理規範。

根據規劃，這些專業人才將參與半導體、關鍵礦產、造船及其他戰略產業相關投資案的評估、談判與執行，協助政府加快推動重大產業計畫。官員指出，政府目前面臨大量的待審案件，缺乏具備大型交易經驗的人才，因此希望借重民間金融專業人士，加速資金部署與投資決策。

新聘進入政府的華爾街人才，將派駐到美國國際開發金融公司、美國進出口銀行，以及能源部、商務部晶片辦公室、國防部戰略資本辦公室等機構，任期通常為一至兩年，最長可達四年。

川普政府認為，這將有助於補強政府在投資審查與產業發展領域的人才缺口，並進一步推動美國供應鏈自主化、提升工業競爭力。