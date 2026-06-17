時隔8年恢復舊名 美國防部：印太司令部更名太平洋司令部

國防部長赫塞斯。(歐新社)

美國戰爭部 今天宣布，美軍印太司令部恢復舊稱太平洋司令部。這是第一屆川普政府於2018年5月進行更名後，時隔約8年恢復原有名稱。戰爭部指出，其責任區不變。

法新社報導，戰爭部在聲明中指出，這次更名不影響該司令部從印度西部延伸至美國太平洋沿岸的責任區。

聲明表示，該司令部的「根本任務，以及與區域盟友和夥伴共同維護戰區自由開放的堅定承諾」也維持不變。

戰爭部指出，這項更名「彰顯該司令部深厚歷史淵源，為在太平洋地區服役的所有人員凝聚榮譽感和團結精神」，但未進一步說明細節。

美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）是由時任總統杜魯門（Harry Truman）於第二次世界大戰結束後設立。

這個指揮機構以太平洋司令部之名運作超過70年，直到2018年為呼應印度洋在美國戰略思維的重要性與日俱增，改稱美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）。

2018年改名之舉同時也是華府 因應中國在亞太地區影響力日增，採取更廣泛因應行動的一環。