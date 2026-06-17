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WSJ：聯邦警告50州 拒配合反詐調查將拿不到失業救濟經費

記者顏伶如／即時報導
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代理勞工部長桑德林。(路透)
代理勞工部長桑德林。(路透)

華爾街日報17日獨家報導，川普政府對全國50州發出警告說，若不配合旨在打擊詐騙的反詐欺調查，州政府將拿不到聯邦提供的失業救濟經費。代理勞工部長桑德林(Keith Sonderling)表示，勞工部將做出史上第一次扣留要給州政府的行政資金。

報導指出，川普政府指控各州疏於監督導致詐欺猖獗，並以加州積欠聯邦政府200億元為例要求技術更新。桑德林對50州州長全面發出警告信表示，如果不配合反詐欺行動，今後恐將失去聯邦提供的失業救濟金經費。

桑德林在信中表示，失業救濟金已經成為不肖分子鎖定的容易下手目標，尤其是新冠疫情發生後，數百萬美國民眾因為失去工作而申領救濟；失業救濟金只是為正在找工作的勞工提供臨時支持，勞工部將動用所有一切資源來保護納稅人的錢，包括祭出歷史上第一次扣留要給各州的行政資金。

失業救濟金的發放目前並沒有全國適用的單一計畫。自從經濟大蕭條(Great Depression)以來，聯邦政府透過與各州合作，對並非因為個人過錯而失業且符合特定條件的勞工提供臨時經濟援助。

根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據，疫情高峰時期，4000多萬美國人申請失業救濟金。

勞工部統計顯示，今年約有180萬美國人領取失業救濟金。美國失業率目前為4.3%。

大多數州為符合條件的失業勞工提供26周的失業救濟金，經費來源主要是雇主支付給州政府的失業稅，行政開銷則由聯邦承擔，聯邦政府偶爾也幫個別州的失業救濟計畫提供貸款。

川普政府表示，州政府各個層級都缺乏監督，使得不肖人士得以冒領失業救濟，導致以臨時援助為主旨的計畫變得負擔沉重，加州則是特別明顯的案例。

根據加州就業發展局統計，加州對聯邦政府負債超過200億，疫情是主要原因，州政府表示目前正在償還。

不過，川普政府則說這筆債務是因為多年以來的「詐騙、不當支付、管理不善」導致。

勞工部指出，將敦促各州更新現有技術，加強身分驗證程序，實施更嚴格的管控措施，確保救濟金是發放給合法提出申請的公民。

勞工部督察長德斯波西托(Anthony D'Esposito)表示：「找藉口的日子已經結束了，沒能保護好納稅人錢財的州，要有承擔後果的心理準備。」

精華 FAQ

  • 勞工部向50州發出警告，若州政府不配合反詐欺調查與監管改革，未來可能拿不到失業救濟相關聯邦經費，甚至面臨行政資金遭扣留的處分。

  • 川普政府認為加州對聯邦政府積欠超過200億元，顯示多年來存在詐騙、不當支付與管理不善，因此要求加州及其他州更新技術並加強監督。

  • 多數州的失業救濟金主要來自雇主繳交的失業稅，行政開銷則由聯邦政府承擔，並透過州聯邦合作，提供符合條件失業勞工臨時援助。

加州 川普 勞工部

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