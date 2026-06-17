德州6人小飛機墜毀高速公路 1死

一架載有六人的小飛機墜落高速公路，起火燃燒，造成一人死亡。（美聯社）

德州 南部邊境 城市拉雷多(Laredo)16日晚間發生一起小飛機墜機意外，一架載有六人的小飛機當晚約10時墜落在20號環狀高速公路(Loop 20)路面，起火燃燒，造成一人死亡，其餘人員傷勢不明。意外發生後，該公路雙向車道全面封閉，警方展開調查。

拉雷多警察局調查員貝薩(Jose Baeza)表示，飛機墜毀時撞上公路中央的護欄，所幸目前沒有行進中的車輛駕駛或乘客受傷。

網路流傳的影片顯示，飛機側翻在路面上，機身起火，濃煙直竄天際。

美聯社報導，美容師扎伊拉‧賈薩(Zayra Garza)目擊墜機過程，當時開車載同事返家的她說，機艙內有人試圖打破駕駛艙的窗戶逃生，許多路過的駕駛紛紛停車、下車協助搶救受困者，有人從外側敲擊窗戶，有人試圖打開機艙門。

賈薩的丈夫也加入救援行列，在眾人協力幫忙之下，機艙門終於打開，看起來未成年的三名乘客率先奪門而出，接著一名可能是飛行員的人逃了出來，另有一名機組員試圖將一名失去意識的乘客拖出機艙。

賈薩形容，現場宛如電影災難場景，她最擔心的是不斷延燒的火勢，深怕飛機隨時可能爆炸。

警方與救援人員隨後趕抵現場處理，事故原因仍在調查中。