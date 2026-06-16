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重罪前科移民遣返程序期間可無限期關押？最高法院受理

編譯陳韻涵／即時報導
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最高法院15日同意受理一宗移民拘留案件，其核心爭議在於，政府能否無限期關押有重罪前科、目前仍在等待遣返程序當中的移民。此案不僅牽動數十萬名移民的人身自由，也考驗川普政府大幅擴張的移民執法權力。

政治新聞網站Politico報導，根據現行聯邦法律，面臨遣返且曾因重罪遭定罪或落網的移民，必須強制拘留。

川普總統就任初期通過「拉肯萊利法案」(Laken Riley Act)，允許州執法機構與移民及海關執法局(ICE)合作，擴大強制拘留的犯罪類型，讓更多移民被納入強制羈押對象。

大法官15日同意審議的關鍵在於，被長期羈押的拘留者，最終是否有權獲得一場保釋聽證會，由移民法官在聽證期間評估此人是否仍對公共安全構成威脅，或存在潛逃風險。

近幾個月來，各地聯邦法院就此問題看法分歧，既無法就正當程序權利是否存在取得共識，對於拘留多久才算違憲的「長期拘留」認定標準也有所落差。

最高法院上一次審理類似爭議是25年前，大法官當時就「札維德斯訴戴維斯案」(Zadvydas v. Davis)裁定，針對已具備最終驅逐令的移民，移民當局尋求驅逐期間，可依據「合理可能性」(reasonable likelihood)對其拘留約六個月；不過，若被拘留者能夠證明自己近期遭驅逐的機率渺茫，則可申請釋放。

這套標準從未延伸適用等待遣返程序的拘留者，形成「司法空白」，即今日最高法院受理的癥結。

除了有前科者的拘留問題，聯邦另一項更激進的政策同樣引發法院關注。

強制拘留權向來僅適用在越境被捕的移民，川普政府卻重新解釋法律，將在美國境內被捕的移民比照辦理，即使當事人已在美國合法生活數十年、從未留下違規紀錄。

這項空前的政策轉變，在各地引起大量緊急訴訟；自故總統雷根以來歷任總統所任命的聯邦法官，大多數都裁定駁回川普政府的立場；但各個聯邦上訴法院的意見分歧，最終仍得交由最高法院裁決。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於，政府對於有重罪前科、仍在等待遣返程序的移民，是否可以持續無期限羈押，或必須提供保釋聽證，讓法官判斷其是否有逃亡或危害公共安全風險。

  • 拉肯萊利法案讓州執法機構可與ICE合作，並擴大必須強制拘留的犯罪類型，使更多移民在被指認或逮捕後，就可能立即進入羈押程序，強化聯邦政府的拘留權限。

  • Zadvydas案曾裁定，對已具最終驅逐令者，若驅逐無合理可能性，拘留通常以約六個月為限；但該標準未延伸到等待遣返程序者，因此形成今日最高法院要解決的司法空白。

移民 ICE 大法官

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