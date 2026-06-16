7月移民排期 中國出生前進92天
國務院16日公布2026年7月移民排期，其中親屬移民項目，其中第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進92天，非中國出生前進92天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進78天，非中國出生前進78天。
此外，第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進69天，非中國出生前進69天。
在職業移民項目的部分，所有類別的遞件申請日皆原地踏步。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進92天，非中國出生前進92天；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進78天，非中國出生前進78天；
第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；
第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進69天，非中國出生前進69天。
職業移民類：
中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生有名額；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；
中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。
中國出生的第一優先前進92天，第二優先2-B類前進78天，第四優先前進69天；非中國出生也同步前進相同天數，顯示親屬移民名額有所改善。 第二優先2-A類屬永久居民的配偶及未成年子女，這次中國出生與非中國出生都顯示有名額，表示該類別可繼續受理，申請人較有機會推進。 職業移民多數類別的遞件申請日都維持原地踏步，中國出生部分尤為明顯，僅非中國出生部分類別仍有名額，整體變動不如親屬移民活躍。
精華 FAQ
中國出生的第一優先前進92天，第二優先2-B類前進78天，第四優先前進69天；非中國出生也同步前進相同天數，顯示親屬移民名額有所改善。
第二優先2-A類屬永久居民的配偶及未成年子女，這次中國出生與非中國出生都顯示有名額，表示該類別可繼續受理，申請人較有機會推進。
職業移民多數類別的遞件申請日都維持原地踏步，中國出生部分尤為明顯，僅非中國出生部分類別仍有名額，整體變動不如親屬移民活躍。
上一則
專精華語系研究 聖塔芭芭拉加大姜學豪獲丹．大衛歷史學術獎
下一則