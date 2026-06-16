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7月移民排期 中國出生前進92天

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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國務院16日公布2026年7月移民排期，其中親屬移民項目，其中第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進92天，非中國出生前進92天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進78天，非中國出生前進78天。

此外，第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進69天，非中國出生前進69天。

在職業移民項目的部分，所有類別的遞件申請日皆原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進92天，非中國出生前進92天；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進78天，非中國出生前進78天；

第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進69天，非中國出生前進69天。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

精華 FAQ

  • 中國出生的第一優先前進92天，第二優先2-B類前進78天，第四優先前進69天；非中國出生也同步前進相同天數，顯示親屬移民名額有所改善。

  • 第二優先2-A類屬永久居民的配偶及未成年子女，這次中國出生與非中國出生都顯示有名額，表示該類別可繼續受理，申請人較有機會推進。

  • 職業移民多數類別的遞件申請日都維持原地踏步，中國出生部分尤為明顯，僅非中國出生部分類別仍有名額，整體變動不如親屬移民活躍。

移民 國務院

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