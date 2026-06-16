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專精華語系研究 聖塔芭芭拉加大姜學豪獲丹．大衛歷史學術獎

記者胡玉立／即時報導
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聖塔芭芭拉加州大學歷史學家姜學豪全球規模最大的歷史學術獎項丹．大衛獎。(取自聖塔...
聖塔芭芭拉加州大學歷史學家姜學豪全球規模最大的歷史學術獎項丹．大衛獎。(取自聖塔芭芭拉加大網站)

全球規模最大的歷史學術獎項丹．大衛獎(Dan David Prize)，16日宣布授予9位學者每人30萬元，以表彰其對人類歷史的創新研究。其中一名獲獎者是華語語系(Sinophone)研究及酷兒歷史先驅、聖塔芭芭拉加州大學歷史學家姜學豪(Howard Chiang)。

姜學豪獲獎後表示，「在我的學術生涯中，無數次被告知我的研究『歷史性』不足；這份榮譽肯定了我致力推動歷史研究成為一項深具創造性、想像力和倫理意義的事業，以期創造更光明公正的未來。」

姜學豪生於台灣，在加拿大長大，2012年獲普林斯頓大學博士學位。身為東亞現代思想與文化史學家，姜學豪特別擅長對科學、醫學、種族、性別和性取向進行批判性研究；他的華語語系研究重新審視台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地區及美國亞裔，認為「華人」這個概念無法涵蓋這些地區文化所表達的複雜性和多樣性。

姜學豪的第一本書《太監之後：現代中國科學、醫療與「性」的轉變》(After Eunuchs: Science, Medicine, and the Transformation of Sex in Modern China，2018)分析中國變性史；第二本書《華語語系太平洋地區的跨托邦》(Transtopia in the Sinophone Pacific，2021)提出以地緣政治為核心的跨性別史研究新範式。二書均由哥倫比亞大學出版社出版。

丹．大衛獎總部設在特拉維夫大學(Tel Aviv University)，每年頒獎給處於學術生涯早期和中期的學者，表彰他們「對人類歷史的創新研究」。今年9位獲獎者最近已於義大利領獎，他們的研究主題包括巴爾幹半島的暴力和歷史記憶、中世紀社會如何感知和建構時間、影響秘魯中部現代基礎設施的古代印加道路網絡、甚至還有外太空事件對人類歷史的影響等。

丹．大衛獎理事會成員、已故創始人丹·大衛之子阿里爾·大衛(Ariel David)指出：「他們挑戰我們，以全新視角看待過去和現在。」

精華 FAQ

  • 他以華語語系研究與酷兒、跨性別史見長，重新檢視科學、醫療、種族與性別議題，並以台灣、香港等地材料挑戰既有史學觀點，因此獲獎。

  • 今年共有九位學者得獎，研究主題涵蓋巴爾幹暴力與記憶、中世紀時間觀、印加道路網絡，以及外太空事件對人類歷史的影響等多元領域。

  • 他認為單一的「華人」概念無法涵蓋台灣、香港、新加坡、馬來西亞及美國亞裔社群的複雜性，主張以華語語系視角理解多元文化與政治脈絡。

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