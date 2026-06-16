策畫川普白宮終極格鬥冠軍賽攻擊案 嫌犯身分曝光

川普總統14日在白宮南草坪親自主持終極格鬥冠軍賽(UFC)慶祝80歲生日。（路透）

福斯數位新聞16日報導，根據法院文件，密謀在川普 總統八十大壽白宮 終極格鬥冠軍賽(UFC)發動攻擊而遭逮捕的嫌犯，包括在辛辛那提被捕的19歲男子普羅波爾(Tycen Proper)以及在加州落網的羅亞(Bryan Omar Roa)、湯瑪斯(Michael Alan Thomas)。密蘇里州 、內布拉斯加州也有嫌犯被捕。

消息人士對福斯指出，截至目前為止遭到逮捕的嫌犯都是美國公民，沒有與外國勢力聯繫。

根據聯邦刑事起訴書，普羅波爾聲稱拿了3000元「畢業禮金」購買大量彈藥、槍械、備用彈匣以及打算使用於攻擊行動的物品。

調查人員估計，普羅波爾取得的幾箱彈藥總共包括數千發子彈。他還取得一把AR類型的步槍、一把漆有美國國旗的犢牛式步槍(bullpup rifle，又稱無托步槍)，還有兩個裝有AR式彈匣的戰術背心。普羅波爾主動將這些裝備交給執法人員。

起訴書寫道，普羅波爾的父親對調查人員說，普羅波爾把工作辭掉之後，跟在網路上認識的人碰面，打算執行某些「任務」與「偵察行動」；普羅波爾的母親對兒子最近買槍且跟網路遇到的陌生人聯絡感到擔心，因此通知警方。

美國特勤局(U.S. Secret Service)表示，正與聯邦調查局(FBI)密切合作調查此案。

前任FBI探員派克(Jason Pack)對福斯新聞表示，這起攻擊行動的策畫似乎超越網路言論的範疇，已經進入實質的行動策畫。他說：「這是真實威脅，企圖針對特定目標發動有組織的政治暴力。」

派克指出，這起案件最令人感到不安的是「從意識形態轉向實際準備的改變」，招兵買馬的過程橫跨多州，使用加密通訊軟體聯繫，具備後勤規畫與指定集合地點。

他說，攻擊密謀是否每一個階段都能成功雖不確定，但其中某些內容從技術層面看來確實可行，極可能導致人員傷亡。

派克也說，這起攻擊情動是因為成員之間有家人感到憂心提出舉報而得以破獲。