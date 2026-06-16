3州及華府選舉今登場 喬治亞州共和黨參院決選最受矚目
喬治亞州、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、華府特區16日舉行初選，共和黨喬州初選將決定由誰出馬挑戰現任民主黨喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)，攸關參議院多數席次之爭。
CNN報導分析，共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)四年前在初選裡挺過未獲川普總統支持的考驗，16日則出現「坎普代理人」與「川普代理人」對決的局面。
共和黨喬州聯邦參議員初選進入決選，坎普為前任田納西大學(University of Tennessee)足球教練杜爾利(Derek Dooley)背書，川普14日宣布為共和黨喬州聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)背書，初選勝出者11月將在普選迎戰被視為2028年問鼎白宮人選之一的奧薩夫。
這場初選呈現明顯的意識型態分歧，柯林斯與川普政治品牌路線一致，杜爾利則說自己在2016年、2020年兩次總統大選都沒投票。柯林斯5月19日初選拿下超過40%得票率，杜爾利得票率30%，由於得票均未過半而進入決選。
坎普與川普的恩怨可以回溯到2020年總統大選，當時坎普拒絕配合川普指控喬州存在大規模選舉舞弊的說法。2022年共和黨舉行喬州州長初選時，川普找來前任聯邦參議員龐德偉(David Perdue)挑戰坎普但未成功。
坎普任期屆滿之後的州長人選，川普與坎普同樣支持現任副州長瓊斯(Burt Jones)。瓊斯與億萬富豪傑克森(Rick Jackson)進入決選，傑克森5月19日初選得票率僅落後瓊斯6%，勝出者將在11月普選迎戰民主黨候選人、亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)。
華府特區市長初選採複選式排序投票(ranked-choice voting)制度，選民在7名人選當中選出新任市長候選人，第四選區市議員路易斯·喬治(Janeese Lewis George)、前不分區市議員麥克杜菲(Kenyan McDuffie)聲勢較高。如果沒有候選人初選得票率超過50%，普選便將首次啟用複選式排序投票，選舉結果可能略遲幾天才能出爐。
共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員5月19日初選結果，川普背書的阿州聯邦眾議員摩爾(Barry Moore)得票率39%，前任海軍海豹部隊(Navy SEAL)成員哈德森(Jared Hudson)得票率26%，16日進入初選是檢驗深紅州選民是否聽從川普指揮的另一次指標。
共和黨籍奧克拉荷馬州州長史提特(Kevin Stitt)是偶爾對川普提出批判的保守派共和黨員，任期屆滿無法連任。川普在共和黨州長初選支持前州參議員馬澤伊(Mike Mazzei)。
前奧州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)獲川普延攬入閣擔任國土安全部長後，遺缺初選獲川普背書的候選人是奧州聯邦眾議員赫恩(Kevin Hern)，連代使得赫恩眾議員席次也出現空缺。
因為勝出者將在11月挑戰現任民主黨參議員奧薩夫，結果可能影響參議院多數席次分布，也被視為川普與坎普角力的指標。 坎普力挺前田納西大學足球教練杜爾利，川普則背書聯邦眾議員柯林斯。兩人分別代表州長與川普陣營，形成鮮明對決。 阿拉巴馬與奧克拉荷馬的共和黨初選用來檢驗川普號召力；華府市長初選則採排序投票，若無人過半，結果可能延後公布。
精華 FAQ
因為勝出者將在11月挑戰現任民主黨參議員奧薩夫，結果可能影響參議院多數席次分布，也被視為川普與坎普角力的指標。
坎普力挺前田納西大學足球教練杜爾利，川普則背書聯邦眾議員柯林斯。兩人分別代表州長與川普陣營，形成鮮明對決。
阿拉巴馬與奧克拉荷馬的共和黨初選用來檢驗川普號召力；華府市長初選則採排序投票，若無人過半，結果可能延後公布。
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