3州及華府選舉今登場 喬治亞州共和黨參院決選最受矚目

川普背書的喬治亞州共和黨聯邦眾議員柯林斯。(美聯社)

喬治亞州 、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、華府 特區16日舉行初選，共和黨 喬州初選將決定由誰出馬挑戰現任民主黨喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)，攸關參議院多數席次之爭。

CNN報導分析，共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)四年前在初選裡挺過未獲川普總統支持的考驗，16日則出現「坎普代理人」與「川普代理人」對決的局面。

共和黨喬州聯邦參議員初選進入決選，坎普為前任田納西大學(University of Tennessee)足球教練杜爾利(Derek Dooley)背書，川普14日宣布為共和黨喬州聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)背書，初選勝出者11月將在普選迎戰被視為2028年問鼎白宮人選之一的奧薩夫。

這場初選呈現明顯的意識型態分歧，柯林斯與川普政治品牌路線一致，杜爾利則說自己在2016年、2020年兩次總統大選都沒投票。柯林斯5月19日初選拿下超過40%得票率，杜爾利得票率30%，由於得票均未過半而進入決選。

坎普與川普的恩怨可以回溯到2020年總統大選，當時坎普拒絕配合川普指控喬州存在大規模選舉舞弊的說法。2022年共和黨舉行喬州州長初選時，川普找來前任聯邦參議員龐德偉(David Perdue)挑戰坎普但未成功。

坎普任期屆滿之後的州長人選，川普與坎普同樣支持現任副州長瓊斯(Burt Jones)。瓊斯與億萬富豪傑克森(Rick Jackson)進入決選，傑克森5月19日初選得票率僅落後瓊斯6%，勝出者將在11月普選迎戰民主黨候選人、亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)。

華府特區市長初選採複選式排序投票(ranked-choice voting)制度，選民在7名人選當中選出新任市長候選人，第四選區市議員路易斯·喬治(Janeese Lewis George)、前不分區市議員麥克杜菲(Kenyan McDuffie)聲勢較高。如果沒有候選人初選得票率超過50%，普選便將首次啟用複選式排序投票，選舉結果可能略遲幾天才能出爐。

共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員5月19日初選結果，川普背書的阿州聯邦眾議員摩爾(Barry Moore)得票率39%，前任海軍海豹部隊(Navy SEAL)成員哈德森(Jared Hudson)得票率26%，16日進入初選是檢驗深紅州選民是否聽從川普指揮的另一次指標。

共和黨籍奧克拉荷馬州州長史提特(Kevin Stitt)是偶爾對川普提出批判的保守派共和黨員，任期屆滿無法連任。川普在共和黨州長初選支持前州參議員馬澤伊(Mike Mazzei)。

前奧州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)獲川普延攬入閣擔任國土安全部長後，遺缺初選獲川普背書的候選人是奧州聯邦眾議員赫恩(Kevin Hern)，連代使得赫恩眾議員席次也出現空缺。