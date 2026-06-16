猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

知名極限運動員路易斯。圖為他2014年7月23日在泰國曼谷表演。(美聯社)

猶他州 格蘭德郡(Grand County)上周末發生一起定點跳傘(BASE jumping)意外，造成兩人罹難，其中一名死者為知名極限運動員路易斯(Andy Lewis)，他曾在2012年超級盃 (Super Bowl)中場表演中與流行月女皇瑪丹娜(Madonna)同台演出而聲名大噪。

格蘭德郡警長辦公室表示，警方14日獲報前往猶他州與科羅拉多州 交界的偏遠沙漠地區「礦底」(Mineral Bottom)搜救；警方證實，路易斯是此次事故的其中一名罹難者，另一名罹難者則為富商克雷格爾(Danny Joe Kregle)。

克雷格爾的家人表示，「丹尼(克雷格爾)很幽默，總是設法逗人開心，他的一大樂趣就是和他的孫女一起表演魔術。」

美聯社報導，路易斯是走繩(slacklining)與花式走繩(tricklining)的頂尖運動員，此運動結合高空行走雜技，需要強大的核心肌群維持平衡。

路易斯曾在2008年至2011年連續稱霸走繩世界錦標賽冠軍，並於2011年在中國黑龍江省寧安縣的吊水樓瀑布上方締造金氏世界紀錄(Guinness World Record)的走繩衝浪(slackline surfing)紀錄。

2014年，路易斯在內華達沙漠踩上懸掛於兩顆熱氣球之間、距離地表逾4000呎的扁帶繩，完成走繩挑戰。

2012年職業美式足球聯盟(NFL)超級盃中場表演期間，路易斯身穿古羅馬長袍，在僅一吋寬的扁帶上表演彈跳特技招式，麥當娜在他的身後演唱，讓他一夕之間成為家喻戶曉的人物。路易斯事後在喜劇演員兼電視節目主持人柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)的深夜脫口秀上說道：「我的手機連續三天響個不停。」

定點跳傘是一種從建築物、橋樑或峽谷懸崖等固定高處縱身躍下，再藉由降落傘安全著地的極限運動，其危險程度高於一般高空跳傘。

挪威一項關於定點跳傘的醫學研究指出，定點跳傘的傷亡風險是高空跳傘的五到八倍。

定點跳傘意外網站BASEaddict.com資料統計，1981年以來，全球已有540人因為這項極限運動喪生，2025年就有30人罹難。