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今夏電費將比去年同期漲10.5% 全美1/6家庭拖欠帳單

編譯盧炯燊／即時報導
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最新分析估計，國人在6月至9月炎夏期間，平均電費開銷接近800元，較去同期增加1...
最新分析估計，國人在6月至9月炎夏期間，平均電費開銷接近800元，較去同期增加10.5%。(路透)

電費上升加上氣溫愈來愈高，民眾在今夏想要清涼一夏，所花成本自然也水漲船高。最新分析估計，全美國人在6月至9月炎夏期間，平均電費開銷接近800元，較去同期增加10.5%。

全國能源補助主管協會(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)是代表各州能源補助項目管理者的非營利組織，旨在幫助低收入家庭支付供暖及製冷費用。CBS新聞報導，該協會15日發布今年夏季的電費分析報告，說明電費增加超過一成無可避免。

分析主要基於美國能源資訊署 (EIA) 的電力數據，以及國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 的氣溫預測而得出。

NEADA執行董事沃爾夫(Mark Wolfe)指出，電費持續上漲及夏季氣溫升高，意味著家庭需要支付更多電費，美國人現在為房屋製冷所花費用，比幾年前大幅增加。

除了民眾對電力的需求大增之外，各家電力公司以及各州對老舊電網的升級改造，尤其為應對人工智慧(AI)資料中心所需電力作出的投資，都大大刺激電費上升。

專注於能源倡議與公用事業監管改革的消費者教育組織 PowerLines， 在獨立分析聯邦的數據後，發現從 2019 年到 2024 年，全美平均電費上漲約23%。

NEADA 的分析報告也根據各州居住地區的不同，細分了民眾6月到9月的電費開銷。

其中以亞利桑納州的家庭支付的電費最高，平均達到1060元，較去年增加近 14%；其次是康州，估計為 944元，同比上升 11% ；至於華盛頓州及北達科他州最低，同為488元。

綜合而言，東部及南部各州平均電費開銷最高，西部及北部地區為最低，反映東部及南部高溫下，刺激了家庭必須在屋內製冷才可度過炎夏。

在通貨膨脹達到多年來最高的水平下，不斷上漲的公用事業費用，也讓不少家庭的財務狀況更趨惡化及捉襟見肘，NEADA 的分析指出，有六分之一的美國家庭拖欠公用事業帳單。

精華 FAQ

  • NEADA估計，6月至9月期間，美國家庭平均電費開銷接近800元，較去年同期增加10.5%。這反映夏季高溫與用電需求同步推升家庭負擔。

  • 報告指出，電費上升來自多重因素，包括夏季氣溫升高、家庭製冷需求增加、電力公司與州政府投入電網升級，以及AI資料中心帶動的額外耗電與投資成本。

  • 亞利桑納州家庭平均電費最高，約1060元；康州約944元。華盛頓州與北達科他州最低，均為488元。整體而言，約六分之一美國家庭拖欠公用事業帳單。

低收入 電費

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