美籍緬甸研究員遭拘後 美駐中使館重申赴中風險提醒

中國日前證實拘留美國籍緬甸政治研究員敏津（Min Zin，譯音）後，美國駐中國使領館X平台帳號連續發布3則訊息，重申美國公民赴中國風險，包括中國可能針對具有華裔背景的美國公民。歐新社

中國日前證實拘留美國籍緬甸 政治研究員敏津（Min Zin，譯音）後，美國駐中國使領館X平台帳號連續發布3則訊息，重申美國公民 赴中國風險，包括中國可能針對具有華裔 背景的美國公民。

美國駐中國使領館X平台帳號於13日、14日及15日連日發布訊息，包括中國不承認雙重國籍，使用中國簽發的旅行證件（台胞證或旅行證）入境，或仍持有有效中國身分證件（身分證或戶口本），將妨礙美國政府在當事人遭遇限制出境、拘禁或失蹤時提供領事服務。

另一則訊息指出，中國任意執行當地法律，可能導致當事人遭到拘禁、逮捕或被限制出境。中國當局可以任何理由實施出境禁令，且缺乏清晰、透明的司法程序加以解決。

還有一則訊息表示，中國政府可能針對具有華裔背景的美國公民。這包括涉及商業糾紛者、與美國企業有關聯者，以及與美國執法機構、美國軍方或美國情報機構有關聯者。此外，參與美國政府資助項目的人員，以及與美國政府過去或現在有關聯人員，同樣受到影響。

法新社之前報導，緬甸戰略與政策研究所（ISP-M）創辦人敏津傳出在中國遭拘留。

中國外交部發言人林劍12日在例行記者會表示，中方已對1名在1所專門研究緬甸的政策智庫擔任政治分析家的男性美國公民「採取刑事強制措施」，因其「涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動」。