美籍緬甸研究員遭拘後 美駐中使館重申赴中風險提醒
中國日前證實拘留美國籍緬甸政治研究員敏津（Min Zin，譯音）後，美國駐中國使領館X平台帳號連續發布3則訊息，重申美國公民赴中國風險，包括中國可能針對具有華裔背景的美國公民。
美國駐中國使領館X平台帳號於13日、14日及15日連日發布訊息，包括中國不承認雙重國籍，使用中國簽發的旅行證件（台胞證或旅行證）入境，或仍持有有效中國身分證件（身分證或戶口本），將妨礙美國政府在當事人遭遇限制出境、拘禁或失蹤時提供領事服務。
另一則訊息指出，中國任意執行當地法律，可能導致當事人遭到拘禁、逮捕或被限制出境。中國當局可以任何理由實施出境禁令，且缺乏清晰、透明的司法程序加以解決。
還有一則訊息表示，中國政府可能針對具有華裔背景的美國公民。這包括涉及商業糾紛者、與美國企業有關聯者，以及與美國執法機構、美國軍方或美國情報機構有關聯者。此外，參與美國政府資助項目的人員，以及與美國政府過去或現在有關聯人員，同樣受到影響。
法新社之前報導，緬甸戰略與政策研究所（ISP-M）創辦人敏津傳出在中國遭拘留。
中國外交部發言人林劍12日在例行記者會表示，中方已對1名在1所專門研究緬甸的政策智庫擔任政治分析家的男性美國公民「採取刑事強制措施」，因其「涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動」。
使領館重申中國不承認雙重國籍，若持中國簽發旅行證件或中國身分證件，可能影響美方領事協助，也警告中國可能任意執法並實施出境禁令。 美方訊息指出，中國可能針對具有華裔背景的美國公民，尤其是涉及商業糾紛、與美企往來，或與美國執法、軍方、情報機構有關聯者。 中國外交部稱，已對一名在研究緬甸政策智庫任政治分析家的美國公民採取刑事強制措施，理由是涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動。
精華 FAQ
使領館重申中國不承認雙重國籍，若持中國簽發旅行證件或中國身分證件，可能影響美方領事協助，也警告中國可能任意執法並實施出境禁令。
美方訊息指出，中國可能針對具有華裔背景的美國公民，尤其是涉及商業糾紛、與美企往來，或與美國執法、軍方、情報機構有關聯者。
中國外交部稱，已對一名在研究緬甸政策智庫任政治分析家的美國公民採取刑事強制措施，理由是涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動。
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