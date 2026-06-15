我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

世界盃西班牙首戰開踢 新兵維德角迎大考驗…今日5件事

美籍緬甸研究員遭拘後 美駐中使館重申赴中風險提醒

中央社台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國日前證實拘留美國籍緬甸政治研究員敏津（Min Zin，譯音）後，美國駐中國使...
中國日前證實拘留美國籍緬甸政治研究員敏津（Min Zin，譯音）後，美國駐中國使領館X平台帳號連續發布3則訊息，重申美國公民赴中國風險，包括中國可能針對具有華裔背景的美國公民。歐新社

中國日前證實拘留美國籍緬甸政治研究員敏津（Min Zin，譯音）後，美國駐中國使領館X平台帳號連續發布3則訊息，重申美國公民赴中國風險，包括中國可能針對具有華裔背景的美國公民。

美國駐中國使領館X平台帳號於13日、14日及15日連日發布訊息，包括中國不承認雙重國籍，使用中國簽發的旅行證件（台胞證或旅行證）入境，或仍持有有效中國身分證件（身分證或戶口本），將妨礙美國政府在當事人遭遇限制出境、拘禁或失蹤時提供領事服務。

另一則訊息指出，中國任意執行當地法律，可能導致當事人遭到拘禁、逮捕或被限制出境。中國當局可以任何理由實施出境禁令，且缺乏清晰、透明的司法程序加以解決。

還有一則訊息表示，中國政府可能針對具有華裔背景的美國公民。這包括涉及商業糾紛者、與美國企業有關聯者，以及與美國執法機構、美國軍方或美國情報機構有關聯者。此外，參與美國政府資助項目的人員，以及與美國政府過去或現在有關聯人員，同樣受到影響。

法新社之前報導，緬甸戰略與政策研究所（ISP-M）創辦人敏津傳出在中國遭拘留。

中國外交部發言人林劍12日在例行記者會表示，中方已對1名在1所專門研究緬甸的政策智庫擔任政治分析家的男性美國公民「採取刑事強制措施」，因其「涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動」。

精華 FAQ

  • 使領館重申中國不承認雙重國籍，若持中國簽發旅行證件或中國身分證件，可能影響美方領事協助，也警告中國可能任意執法並實施出境禁令。

  • 美方訊息指出，中國可能針對具有華裔背景的美國公民，尤其是涉及商業糾紛、與美企往來，或與美國執法、軍方、情報機構有關聯者。

  • 中國外交部稱，已對一名在研究緬甸政策智庫任政治分析家的美國公民採取刑事強制措施，理由是涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動。

華裔 緬甸 美國公民

上一則

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

延伸閱讀

華盛頓郵報：美國公民分別在中國、緬甸遭到拘留引發關注

華盛頓郵報：美國公民分別在中國、緬甸遭到拘留引發關注
緬甸裔美公民敏津 涉間諜罪在中被捕 美中關係恐添波折

緬甸裔美公民敏津 涉間諜罪在中被捕 美中關係恐添波折
找工要仔細看 中國在美求職平台招募這個「職缺」

找工要仔細看 中國在美求職平台招募這個「職缺」
紐時記者遭驅逐引中美交鋒 中批美：給中媒貼政治標籤

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 中批美：給中媒貼政治標籤

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
橄欖油不用一定要買有機的，最好選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油。(美聯社)

草莓、餅乾、橄欖油…買這5種食品 未必要選有機的

2026-06-09 02:00
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06
食品暨藥物管理局(FDA)9日批准25年來第一個進口美國市場的新型防曬霜成分。(美聯社)

25年來首個 食藥局批准新防曬成分 護膚品今年上市

2026-06-10 13:07
美國人對退休後最擔憂的恐懼，包括健康惡化需要長期照護。(美聯社)

比死亡還可怕 67%美國人更擔心退休「錢不夠花」

2026-06-10 01:08

超人氣

更多 >
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？
長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷
名廚點名Costco5大最佳牛肉類別 最便宜每磅不到5美元

名廚點名Costco5大最佳牛肉類別 最便宜每磅不到5美元
黃大煒死得離奇？黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」

黃大煒死得離奇？黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」
川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放