兩黨參議員聯手提出「反詐騙舉報網站法案」

圖為4日華府的美國國會山莊。（歐新社）

民主黨新罕布夏州 聯邦參議員 哈森(Maggie Hassan)、共和黨 佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)15日聯手提出旨在集中政府打擊網路詐騙行動力量的「反詐騙舉報網站法案」(ReportScams.gov Act)，原本分別由不同執法部門與聯邦機構分別處理的檢舉、協助流程將予以集中整合。

根據法案內容，聯邦政府將建立一套中央化的檢舉網站，並且成立旨在打擊詐騙、對受害者提供支援的「聯邦反詐騙行動計畫」(Federal Scams Action Plan)。

哈森發表聲明說，這項獲得跨黨派支持的法案將建立一套全面、統一的機制以遏阻詐騙份子，為消費者提供明確且使用者友善的單一窗口，除了可以檢舉詐騙，還能向執法機關提供警告。

根據聯邦調查局(FBI)統計，網路犯罪讓美國民眾在2025年損失20多億元，「網際網路犯罪申訴中心」(Internet Crime Complaint Center)接獲投訴則超過100萬件，數量創下新高。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)日前指出，社群媒體詐騙讓美國民眾損失超過20億元。在FTC統計當中，最常見的詐騙類型就是社群媒體詐騙。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)2025年4月報告指出，以某種形式打擊詐騙的聯邦機關至少有13個，有8個不同機構接收民眾投訴詐騙案件，但缺乏單一、全面且涵蓋所有政府的反詐騙機制。

FTC雖然有詐騙通報網站reportfraud.ftc.gov，但僅適用於某些類型的詐騙。財政部對於稅務詐欺設有通報機制，FBI「網際網路犯罪申訴中心」受理案件以網路犯罪為主。

根據哈森、史考特提案，民眾提交詐騙證據之後，ReportScams.gov網站將轉發給相關聯邦、各州執法機關，並且向檢舉人提供一份收到檢舉的機構清單以及案件追蹤編號。

史考特發表聲明說，預防詐欺不只是財務問題，還攸關國家安全以及美國老年人的尊嚴。

他指出，ReportScams.gov將提供一個中央化平台讓民眾檢舉詐騙活動，「我深感光榮能跟哈桑一起行動，對付這個日漸猖獗的問題」。