我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊真正難關才開始 國會磨刀霍霍 更大攔路虎靜悄悄

縱火燒車、槍擊… 尼克封王紐約狂歡 63人被捕

美銀CEO：連寵物伙食都降級 可見美國消費者財務現實

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高端寵物食品的消費額，已經不如檔次略低一級的品牌。(美聯社)
高端寵物食品的消費額，已經不如檔次略低一級的品牌。(美聯社)

美國銀行(Bank of America)執行長莫尼罕(Brian Moynihan)接受美國廣播公司(NBC)「美國商業」(Business in America)系列專題最新一期專訪時說，通膨高漲之際美國消費者如何展現韌性，從貨架上的寵物糧食銷售可見一斑。他說，美國銀行內部彙整數據顯示，根據信用卡與簽帳卡(debit cards)刷卡紀錄，如今高端寵物食品的消費額，已經不如檔次略低一級的品牌。

莫尼罕指出，受到汽油變貴的影響，民眾會調整購物習慣，「這就是一般消費者的日常現實」。

他表示，儘管高端寵物糧食品牌發動鋪天蓋地的廣告攻勢，依然挽救不了消費者改買較便宜選項的趨勢。

報導指出，今年5月間，通貨膨脹率連續第二個月超越薪資成長，消費者在加油站支付的汽油費用，比美國對伊朗開戰之前高出大約40%。

莫尼罕受訪時說，美國民眾「消費降級」只是眼前消費趨勢的其中一部分，5月間的信用卡與簽帳卡整體消費總額，與去年同期相比增加5%，消費項目遠遠超出基本生活必需品的範圍，也就是消費者還是花錢度假，「這對美國而言是個好消息」。

他說：「美國民眾還是會上館子，這樣同樣很好，這些都是有助於創造就業的活動。」

不過，他表示，美國經濟現正面臨「氛圍」(vibes)問題，也就是美國民眾普遍為個人財務狀況與整體經濟感到悲觀，只不過沒有停止花錢。

他說：「我們觀察的是消費者做了什麼，而不是說了什麼。民眾現在仍在消費，從事各種活動。」

他指出：「民眾表達的是對高物價、負擔能力感到憤怒與憂心。」

莫尼罕表示，這是值得密切注意的一點，如果狀況從「抱怨但照樣消費」演變成「不再消費」，美國經濟將面臨真實麻煩。

莫尼罕呼籲全美企業領袖要繼續招聘。他說，企業的職責就是雇用員工、給予優厚待遇與良好培訓，讓員工為人工智慧(AI)的到來做好充分準備，讓員工以全新方式使用AI，並非讓AI取代員工。

美國銀行在2005年將最低時薪調高到至少25元，新進員工起薪因此提高到年薪5萬以上。

精華 FAQ

  • 莫尼罕認為，高端寵物食品銷售不如較便宜品牌，反映通膨與油價壓力下，家庭正調整支出結構，先從可替代的非必需品開始降級消費。

  • 儘管民眾對高物價感到焦慮，5月信用卡與簽帳卡消費仍年增5%，且支出不只限於基本需求，旅遊與外食等活動依然持續，顯示消費韌性仍在。

  • 他指出目前只是「抱怨但照樣消費」的階段，真正風險在於若民眾因負擔能力惡化而開始停止消費，屆時美國經濟才會出現實質麻煩。

寵物

上一則

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

延伸閱讀

劫貧濟富？使用現金、簽帳卡 一年贊助高端卡消費者300億

劫貧濟富？使用現金、簽帳卡 一年贊助高端卡消費者300億
美國失業率低為何消費者信心更低？AI榮景掩蓋了經濟疲弱面

美國失業率低為何消費者信心更低？AI榮景掩蓋了經濟疲弱面
伊戰拖延 記憶體短缺 美零售業下半年面臨雙重壓力測試

伊戰拖延 記憶體短缺 美零售業下半年面臨雙重壓力測試
人工智慧正讓消費者多掏錢 如何聰明應對

人工智慧正讓消費者多掏錢 如何聰明應對

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
橄欖油不用一定要買有機的，最好選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油。(美聯社)

草莓、餅乾、橄欖油…買這5種食品 未必要選有機的

2026-06-09 02:00
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06
華人網友抱怨在美生活開銷增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國生活成本飆升 華人嘆追不上開銷：高薪≠存到錢

2026-06-07 19:55
大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至2030年之間屆滿65歲。示意圖（路透）

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

2026-06-08 09:41

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我