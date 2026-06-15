美銀CEO：連寵物伙食都降級 可見美國消費者財務現實

高端寵物食品的消費額，已經不如檔次略低一級的品牌。(美聯社)

美國銀行(Bank of America)執行長莫尼罕(Brian Moynihan)接受美國廣播公司(NBC)「美國商業」(Business in America)系列專題最新一期專訪時說，通膨高漲之際美國消費者如何展現韌性，從貨架上的寵物 糧食銷售可見一斑。他說，美國銀行內部彙整數據顯示，根據信用卡與簽帳卡(debit cards)刷卡紀錄，如今高端寵物食品的消費額，已經不如檔次略低一級的品牌。

莫尼罕指出，受到汽油變貴的影響，民眾會調整購物習慣，「這就是一般消費者的日常現實」。

他表示，儘管高端寵物糧食品牌發動鋪天蓋地的廣告攻勢，依然挽救不了消費者改買較便宜選項的趨勢。

報導指出，今年5月間，通貨膨脹率連續第二個月超越薪資成長，消費者在加油站支付的汽油費用，比美國對伊朗開戰之前高出大約40%。

莫尼罕受訪時說，美國民眾「消費降級」只是眼前消費趨勢的其中一部分，5月間的信用卡與簽帳卡整體消費總額，與去年同期相比增加5%，消費項目遠遠超出基本生活必需品的範圍，也就是消費者還是花錢度假，「這對美國而言是個好消息」。

他說：「美國民眾還是會上館子，這樣同樣很好，這些都是有助於創造就業的活動。」

不過，他表示，美國經濟現正面臨「氛圍」(vibes)問題，也就是美國民眾普遍為個人財務狀況與整體經濟感到悲觀，只不過沒有停止花錢。

他說：「我們觀察的是消費者做了什麼，而不是說了什麼。民眾現在仍在消費，從事各種活動。」

他指出：「民眾表達的是對高物價、負擔能力感到憤怒與憂心。」

莫尼罕表示，這是值得密切注意的一點，如果狀況從「抱怨但照樣消費」演變成「不再消費」，美國經濟將面臨真實麻煩。

莫尼罕呼籲全美企業領袖要繼續招聘。他說，企業的職責就是雇用員工、給予優厚待遇與良好培訓，讓員工為人工智慧(AI)的到來做好充分準備，讓員工以全新方式使用AI，並非讓AI取代員工。

美國銀行在2005年將最低時薪調高到至少25元，新進員工起薪因此提高到年薪5萬以上。