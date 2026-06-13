美台夥伴酒會慶美建國250周年 阿拉斯加州長助陣

今年是美國建國250周年，台駐美代表處攜手北美洲台灣商會聯合總會12日晚間在華府甘迺迪藝術中心舉辦美台夥伴關係酒會，圖為駐美代表俞大㵢（右5）、阿拉斯加州長鄧利維（右4）、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（右2）等人舉杯祝賀。（中央社/台駐美代表處提供）

今年是美國建國250周年，台台駐美代表處攜手北美洲台灣商會聯合總會昨晚在華府 甘迺迪藝術中心舉辦美台夥伴關係酒會，預祝美國生日快樂，並慶祝台灣總統直選30周年；活動約有千人出席同歡，阿拉斯加州長鄧利維也現身助陣。

美台夥伴關係酒會昨晚登場，駐美代表俞大㵢致詞表示，大家齊聚一堂，除了慶祝美國建國250周年，也為了慶祝台灣總統直選30周年。

他說，這正是美台之間的共同點，「加強了我們夥伴關係的連結」，「這也是為什麼當我們與台灣海峽對岸（中國）意見分歧時，會產生衝突的原因」。

酒會出席政要包括美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及僑委會委員長徐佳青等人。

鄧利維致詞表示，阿拉斯加是美國最西邊的州，也是距離台灣最近的州。他先前有機會造訪台灣，推動一項非常大型的天然氣合作計畫，「我們目前仍持續在推進這個項目」，希望為台灣的朋友提供協助。

美國於1776年宣布脫離英國獨立，今年是建國250周年。鄧利維表示，感謝台灣舉辦這場活動提前為美國慶生，謝謝台灣「成為美國、也是阿拉斯加很棒的朋友」。

他指出，「我們彼此的共同點，遠比我們之間的差異還要多得多」，包括政府體制、對自由的渴望、享有的權利、自由及經商方式，都很類似。

鄧利維去年曾表示，台灣計劃向該州採購的天然氣600萬噸訂單將是史上最大。中油今年2月指出，目前美國天然氣占比10%，若阿拉斯加案敲定，最快2032年開始生產，中油美氣占比將升至33%。

此外，美台夥伴關係酒會約有千人到場同歡，包括來自政界、商界及學界。台駐美代表處表示，據甘迺迪藝術中心告知，這場酒會將是該中心今年以來到7月4日為止，最大的一場活動。