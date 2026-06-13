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美台夥伴酒會慶美建國250周年 阿拉斯加州長助陣

中央社華盛頓13日專電
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今年是美國建國250周年，台駐美代表處攜手北美洲台灣商會聯合總會12日晚間在華府...
今年是美國建國250周年，台駐美代表處攜手北美洲台灣商會聯合總會12日晚間在華府甘迺迪藝術中心舉辦美台夥伴關係酒會，圖為駐美代表俞大㵢（右5）、阿拉斯加州長鄧利維（右4）、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（右2）等人舉杯祝賀。（中央社/台駐美代表處提供）

今年是美國建國250周年，台台駐美代表處攜手北美洲台灣商會聯合總會昨晚在華府甘迺迪藝術中心舉辦美台夥伴關係酒會，預祝美國生日快樂，並慶祝台灣總統直選30周年；活動約有千人出席同歡，阿拉斯加州長鄧利維也現身助陣。

美台夥伴關係酒會昨晚登場，駐美代表俞大㵢致詞表示，大家齊聚一堂，除了慶祝美國建國250周年，也為了慶祝台灣總統直選30周年。

他說，這正是美台之間的共同點，「加強了我們夥伴關係的連結」，「這也是為什麼當我們與台灣海峽對岸（中國）意見分歧時，會產生衝突的原因」。

酒會出席政要包括美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及僑委會委員長徐佳青等人。

鄧利維致詞表示，阿拉斯加是美國最西邊的州，也是距離台灣最近的州。他先前有機會造訪台灣，推動一項非常大型的天然氣合作計畫，「我們目前仍持續在推進這個項目」，希望為台灣的朋友提供協助。

美國於1776年宣布脫離英國獨立，今年是建國250周年。鄧利維表示，感謝台灣舉辦這場活動提前為美國慶生，謝謝台灣「成為美國、也是阿拉斯加很棒的朋友」。

他指出，「我們彼此的共同點，遠比我們之間的差異還要多得多」，包括政府體制、對自由的渴望、享有的權利、自由及經商方式，都很類似。

鄧利維去年曾表示，台灣計劃向該州採購的天然氣600萬噸訂單將是史上最大。中油今年2月指出，目前美國天然氣占比10%，若阿拉斯加案敲定，最快2032年開始生產，中油美氣占比將升至33%。

此外，美台夥伴關係酒會約有千人到場同歡，包括來自政界、商界及學界。台駐美代表處表示，據甘迺迪藝術中心告知，這場酒會將是該中心今年以來到7月4日為止，最大的一場活動。

精華 FAQ

  • 酒會昨晚在華府甘迺迪藝術中心舉行，由台駐美代表處與北美洲台灣商會聯合總會共同主辦，現場聚集約千名來自政界、商界與學界的賓客同歡。

  • 活動除提前祝賀美國建國250周年，也一併慶祝台灣總統直選30周年。駐美代表俞大㵢表示，兩者都體現民主與自由，是美台夥伴關係的重要連結。

  • 鄧利維表示阿拉斯加是距離台灣最近的美國州，並提到先前訪台推動大型天然氣合作案，強調相關計畫仍在推進，盼為台灣提供能源協助。

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