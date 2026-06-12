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「反武器化基金」受挫「聯邦侵權賠償法」可賠償川普盟友

記者顏伶如／即時報導
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2020年6月28日，密蘇里州律師麥克羅斯基(後左)與妻子派翠西亞(後右)持槍站...
2020年6月28日，密蘇里州律師麥克羅斯基(後左)與妻子派翠西亞(後右)持槍站在自家宅邸前，與遊行前往聖路易斯市長住處的抗議者對峙。(美聯社)

路透12日報導，司法部規模將近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)計畫受挫之後，川普盟友把目光轉向1946年通過的「聯邦侵權賠償法」(Federal Tort Claims Act)，包括對曾經參與國會暴動而遭定罪的被告支付賠償。

「聯邦侵權賠償法」允許人民針對政府過失提出行政索賠訴訟，並與政府達成庭外和解。

川普長期盟友卡普托(Michael Caputo)指出，2024年共和黨全國代表大會(Republican National Convention)一場策略會議裡，保守派律師就曾討論如何對國會暴動被告提供賠償。

卡普托說，雖然「反武器化基金」計畫告吹，但其他選項仍在研議中。卡普托在川普2024年競選團隊任職時主導「反武器化基金」計畫，司法部今年5月18日宣布成立基金之後，第一件索賠申請案件就是由卡普托提出。

卡普托在川普第一任執政期間擔任衛生部發言人，以遭受拜登政府與特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查為由，向「反武器化基金」提出申請索賠270萬元。

卡普托對路透表示，並沒有任何跡象顯示川普政府對於賠償川普盟友已經放慢腳步，官員們也對他說「請拭目以待」。

專門研究「聯邦侵權賠償法」案件的自由派公共利益法律事務所「正義機構」(Institute for Justice)資深律師賈可默(Patrick Jaicomo)說，透過「聯邦侵權賠償法」索賠是最為可行的辦法，政府將與有極大的彈性空間。

某些川普盟友已經根據「聯邦侵權賠償法」興訟且獲得賠償。

川普第一任內的國家安全顧問佛林(Michael Flynn)便援引「聯邦侵權賠償法」提告，獲得125萬元和解金。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因司法部規模近18億元的反武器化基金推進受挫，川普盟友轉而尋找其他法律途徑。聯邦侵權賠償法可對政府過失提起索賠，且有庭外和解空間。

  • 該法允許民眾就政府過失提出行政索賠，並與政府協商和解，因此被視為較可行的求償管道。報導指出，川普陣營正考慮用它替盟友爭取賠償。

  • 卡普托曾以遭拜登政府與穆勒調查為由申請270萬元；前國安顧問佛林也援引此法提告，最後獲得125萬元和解金，顯示此路徑曾成功。

反武器化基金 川普 司法部

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