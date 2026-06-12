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華盛頓郵報：美國公民分別在中國、緬甸遭到拘留引發關注

記者顏伶如／即時報導
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中國國旗和緬甸國旗。示意圖（美聯社）
中國國旗和緬甸國旗。示意圖（美聯社）

華盛頓郵報12日報導，經常對緬甸軍政府提出批評的兩名美國公民近日分別在中國、緬甸遭到拘留，雖然沒有立即證據顯示兩起事件具有關聯，但在商業界與學術圈已經引發高度關注。

緬甸出生、學運人士與記者出身的美國公民敏津(Min Zin)涉嫌從事間諜活動和危害中國國家安全，遭到當局「依法採取刑事強制措施」。中國外交部發言人林劍12日在例行記者會表示，已經通知美國駐廣州領事館，敏津的合法權益將獲得保障。

在緬甸經營安全顧問公司的美國企業家卡斯提羅(Adam Castillo)11日在當地遭到拘捕。

報導指出，敏津與卡斯提蘿在關注緬甸政局的外交圈、媒體圈與分析師圈裡都頗有名氣，兩人都經常公開評論中國對緬甸內戰影響力逐漸增加，並且定期前往華府與國會議員、政府官員交換意見。

位於仰光的一名外籍商人匿名受訪時說：「我們非常驚訝。」他表示，跟卡斯提羅經常聯絡。

國務院官員表示，已得知美國公民分別在中國、緬甸遭到拘留的新聞報導，但基於隱私考量不便透露更多訊息。

友人與同事指出，敏津經常到中國做研究，6月初在雲南省失蹤，營救敏津的行動已有美國官員參與。敏津是總部位於泰國清邁的智庫機構「緬甸戰略與政策研究所」(Institute for Strategy and Policy Myanmar)共同創辦人。

消息人士說，卡斯提羅到美國旅遊之後返回緬甸時在機場被捕。

卡斯提羅曾掌理緬甸美國商會(American Chamber of Commerce in Myanmar)，與美國駐緬甸外交官經常互動，也是美國大使館海外安全顧問委員會(Overseas Security Advisory Council)成員。

卡斯提羅是稱是川普支持者及「MAGA鐵粉」，今年稍早接受訪問時表示，曾在華府跟川普政府官員見面，希望推動更積極的美國對緬甸政策，分析緬甸擁有龐大稀土礦藏以及中國在緬甸的戰略利益。

今年4月與5月間，卡斯提羅都在美國，11日搭機返回緬甸之前曾在社群媒體發文。

幾周之前，卡斯提羅在華府接受媒體訪問時，形容中國是緬甸政治動盪的「最大贏家」。

精華 FAQ

  • 核心事件是兩名常批評緬甸軍政府的美國公民，分別在中國與緬甸遭拘留。由於兩人都與外交圈、媒體圈和商界互動頻繁，因此事件迅速引起外界高度警覺。

  • 敏津被指涉嫌從事間諜活動並危害中國國家安全，中方對其採取刑事強制措施。中國外交部表示已通知美國駐廣州領事館，並稱會保障其合法權益。

  • 卡斯提羅曾掌理緬甸美國商會，也參與美方海外安全顧問委員會，常與美國外交官互動。他返緬時在機場被捕，先前還在華府推動更積極的美國對緬政策。

緬甸 美國公民 華盛頓郵報

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