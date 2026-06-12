我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX上市讓馬斯克好友兼第2大股東獲利680億

緬甸裔美國公民敏津涉間諜罪在中被捕 美中關係恐生波

馬斯克衛星網路事業星鏈 獲得偏鄉地區民眾依賴後漲價

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科技富豪馬斯克（Elon Musk）的衛星網路事業星鏈（Starlink）。（路...
科技富豪馬斯克（Elon Musk）的衛星網路事業星鏈（Starlink）。（路透）

華盛頓郵報報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)的衛星網路事業星鏈(Starlink)對許多住在偏鄉地區的民眾來說堪稱生命線(lifeline)，是能夠連線上網的唯一管道，但某些偏鄉地區消費者喜愛星鏈且依賴服務之後卻面臨價格上漲，紛紛抱怨星鏈掌握權力太大。

前共和黨籍內布拉斯加州州參議員茱莉‧史拉馬(Julie Slama)與丈夫2022年4月搬到內州鄧巴(Dunbar)郊區之後，成為星鏈忠實客戶。這是他們在當地農村社區唯一可行的選擇，也覺得每月90元費用合理。

不過，隸屬於太空探索科技公司(SpaceX)旗下的衛星網路服務收費上漲44%，史拉馬每年網路費用增加約500元。史拉馬與丈夫經營律師事務所，育有三名兒女。

星鏈上個月對客戶發出價格調漲通知，史拉馬說，星鏈是住在當地的唯一可行選擇，「他們把別無選擇的偏鄉客戶納入服務範圍，就可以隨意漲價」。

就在星鏈母公司SpaceX首次公開募股(IPO)之際，偏鄉寬頻倡議人士指出，星鏈開始壓榨偏遠地區美國用戶，除了提高價格，還極力排擠競爭對手。

無黨派組織「本頓寬頻與社會研究所」(Benton Institute for Broadband & Society)政策參與部主任賈納(Drew Garner)表示：「當你擁有一個被套牢的消費者時，你就可以提高價格。」他說，寬頻屬於必要服務，消費者必須購買，業者對於壓榨消費者自然有機可乘。

去年3月，就在馬斯克主導政府效率部(DOGE)為政府削減成本之際，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)宣布，前總統拜登倡導且於2021年獲得國會批准、規模420億的「寬頻公平接取與部署計畫」(Broadband Equity Access and Deployment)，將採用全新「技術中立原則」(tech-neutral approach)。原本計畫是朝光纖寬頻發展，但盧特尼克推動修改標準，讓星鏈也有資格獲得聯邦補助。

根據媒體報導，把BEAD計畫資金分配給光纖而不是星鏈衛星網路服務的幾個州，後來都曾收到馬斯克措詞嚴厲的信函。

史拉馬說，共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)只因為一句「有星鏈就能搞定一切」，沒有利用3億聯邦補助投資偏鄉光纖寬頻。

精華 FAQ

  • 因許多偏鄉地區沒有其他穩定上網選項，居民只能依賴星鏈，一旦服務成為唯一管道，漲價就讓用戶覺得被迫接受，批評它利用替代選擇不足來提高收費。

  • 史拉馬夫妻搬到內布拉斯加州鄧巴郊區後，星鏈是當地唯一可行的上網方式，原本每月90元可接受，但後來費用上漲44%，使他們每年網路支出增加約500元。

  • 報導指出，政府將寬頻補助改為技術中立後，星鏈也可競逐聯邦資金；但若州政府把資金投向光纖而非星鏈，據稱曾收到馬斯克語氣強烈的信函。

馬斯克 SpaceX 華盛頓郵報

上一則

SpaceX上市讓馬斯克好友兼第2大股東獲利680億

下一則

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

延伸閱讀

馬斯克揭AI資料中心衛星設計為IPO造勢 SpaceX獲大幅超額認購

馬斯克揭AI資料中心衛星設計為IPO造勢 SpaceX獲大幅超額認購
SpaceX不缺錢 馬斯克受訪披露掛牌是為了「這件事」

SpaceX不缺錢 馬斯克受訪披露掛牌是為了「這件事」
馬斯克催油門SpaceX IPO需求爆表 吸金2500億元、超額認購4倍

馬斯克催油門SpaceX IPO需求爆表 吸金2500億元、超額認購4倍
買不到SpaceX？亞洲散戶靠這些辦法搶賺火箭財

買不到SpaceX？亞洲散戶靠這些辦法搶賺火箭財

熱門新聞

川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

2026-06-05 09:47
在日本失蹤的阿拉巴馬州奧本大學學生希金博瑟姆(James

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

2026-06-06 14:08
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

2026-06-06 05:37
美國俄亥俄州托雷多6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。（美聯社）

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

2026-06-06 23:16
華人網友抱怨在美生活開銷增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國生活成本飆升 華人嘆追不上開銷：高薪≠存到錢

2026-06-07 19:55
大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至2030年之間屆滿65歲。示意圖（路透）

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

2026-06-08 09:41

超人氣

更多 >
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非