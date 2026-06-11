丕優研究中心調查：美國人政治光譜可細分為9個群體

美國人在政治光譜上依照意識型態可以區分為九個群體。示意圖（美聯社）

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)公布「丕優政治類型學」(Pew Political Typology)最新調查研究顯示，美國人在政治光譜上依照意識型態可以區分為九個群體，除了中間立場之外，左右兩派各有四個群體。「信仰至上保守派」與「拒不道歉右派」加起來在共和黨 員及傾向共和黨的獨立選民裡占約四成以上，如果聯手支持特定候選人，足以左右共和黨下屆總統提名結果。

研究人員在2025年11月17日至30日間，對全美1萬357名成年人完成網路與電話抽樣調查。丕優研究中心美國政治研究部主任基利(Jocelyn Kiley)表示，這是一項對公眾做出細分的努力，而不是習以為常僅歸類為民主黨 或共和黨而已。

研究報告指出，政治右派可以分為規模大致相當的四個群體：約占美國成年人12%的「信仰至上保守派」(Faith First Conservatives)、占9%的「拒不道歉右派」(No Apologies Right)、占12%的「非傳統右派」(Unconventional Right)、占11%的「務實禮貌右派」(Pragmatic and Polite Right)。

右派內部造成立場分歧的原因，源於對槍枝、墮胎、宗教信仰的看法。

絕大多數「信仰至上保守派」與「拒不道歉右派」群體對於在公共場合公開攜槍覺得自在，反對墮胎合法化，認為美國文化應該以基督教做為基礎是非常重要的。

相較之下，持相同觀點的「非傳統右派」與「務實禮貌右派」減少約一半。

另一個分歧焦點來自於政治言論的基調。

「拒不道歉右派」當中有53%表示喜歡看到自己支持的政治人物羞辱對手。相較之下，「務實禮貌右派」裡僅5%持相同看法。

「務實禮貌右派」雖然對經濟、政府角色看法趨於保守，但種族、國際事務等議題的觀點則傾向自由派，例如對北約(NATO)持正面看法、認同蓄奴制度的歷史問題持續影響非洲裔民眾處境。

「非傳統右派」是較年輕、政治參與度較低的群體，普遍青睞規模較小的政府，超過一半認為政府有責任為民眾提供健保，對於墮胎、驅逐無證移民則看法不一。

政治左派也可分為四個群體，但規模差別頗大：占美國成年人口約18%的「秩序與機會左派」(Order and Opportunity Left)、占12%的「被遺忘的左派」(Left-Out Left)、占11%的「忠誠自由派」(Loyal Liberals)、占7%的「左傾進步派」(Leftward Progressives)。

民眾自己的社會、經濟價值觀以及如何看待民主黨，是左派立場分歧主因。

92%「左傾進步派」與69%「忠誠自由派」對於使用性別中立代名詞「他們」(they/them)覺得自在，但在其他民主黨群體的比例則不到一半。

「左傾進步派」與「忠誠自由派」對犯罪擔憂極低，喜歡自喻「民主社會主義者」的政治領袖，覺得某些人成為億萬富翁對國家有害。「左傾進步派」最大特色是年輕、頻繁使用網路且對民主黨感到沮喪。

「忠誠自由派」是進步派的制衡力量，在許多議題上持有進步的政治觀點，對民主黨有著強烈的忠誠度。

「秩序與機會左派」雖然明顯傾向民主黨，但在社會議題上顯得相當溫和，比其他傾向左派的群體更信任軍隊與警察，六成也支持在美墨邊境部署軍隊。

「秩序與機會左派」群體族裔非常多元，但收入低於其他群體，絕大多數認為企業獲利太多。

「被遺忘的左派」是經濟壓力最大的一群，對政治並不關心，懷疑國家有解決問題的能力。2024年大選時，這個群體只有四成多參與投票，其中83%投給賀錦麗。