紐時：20多人今遣送中非共和國 包括從伊朗逃離婦女

國土安全部。(路透)

紐約時報報導，移民律師與政府官員指出，川普政府11日將把近二十人遣送到中非共和國，其中包括至少兩名從伊朗 逃離後向美國尋求庇護的婦女；遣返專機還會載有來自阿富汗、敘利亞 的移民，這是川普政府第一次以類似方式將移民遣送到貧窮且長年衝突不斷的中非共和國。

在國務院 官方網站上，中非共和國由於狀況非常危險，標示著「無論任何原因都不要前往旅遊」。

移民律師表示，某些移民擔心受到迫害或酷刑的陳情獲得獲得法院批准，免於被驅逐回到母國，要贏得「暫緩遞解」(withholding of removal)身分非常困難，比申請庇護的舉證門檻更高。

然而，法院命令卻無法成為護身符，川普政府仍以其他方式設法驅逐，正與其他國家設達成願意接收驅逐移民的協議。美國正在接洽或已經簽署協議的國家有數十個，其中包括迦納、赤道幾內亞、史瓦帝尼。

面臨驅逐伊朗婦女的辯護律師帕維爾斯基(Sahar Jalili Pawelski)說，預計被送上11日遣返專機的伊朗婦女並無犯罪紀錄，而且獲得法院裁定免於驅逐回伊朗。

最近曾與兩名伊朗婦女會面的伊朗裔美國人法律辯護基金會(Iranian American Legal Defense Fund)代表拉赫馬納(Ali Rahmana)說，當她們得知將被送往中非共和國時，感到「極度無法置信」。

國土安全部表示，基於安全考量，無法證實即將進行的驅逐行動。中非共和國一名移民高層官員表示，對於任何最終協議毫無所悉。

川普政府之前曾與剛果民主共和國談判，希望把曾經在阿富汗戰爭期間協助美國的1000多名阿富汗人遣送到當地。消息傳出引發輿論反彈之後，談判陷入停滯，政府則另覓管道。

阿拉斯加州移民律師史托克(Margaret Stock)有一名客戶將被遣送到中非共和國。這名客戶是來自敘利亞的老年男子，史托克說，男子在母國曾遭酷刑，全身都有傷疤。她說，這名男子並無犯罪紀錄，已經從移民拘留獲釋，但後來在交通攔檢時再度遭到拘捕。

史托克說，男子身為蘇菲派穆斯林(Sufi Muslim)而害怕回到敘利亞，陳情獲得美國移民法官採信。她說，男子患有糖尿病，中非共和國醫療條件有限，男子恐有生命危險。