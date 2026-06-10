FBI查封13網站涉藉招聘為中國竊密 中使館斥無中生有

聯邦調查局部宣布查封13個涉嫌與中國情報活動有關的網站。(美聯社)

司法部 及聯邦調查局部(FBI )10日宣布查封13個涉嫌與中國情報活動有關的網站，這些網站被指利用虛設諮詢公司及以招聘為名，試圖獲取美國機密及敏感信息。這些上當受騙者多數都有國家級安全許可，可合法接觸重要國安資訊。

美聯社報導，司法部10日發布聲明指出，這13個被查封的網站長期以招聘「諮詢顧問、高級分析師、國際事務顧問」等職務為藉口，企圖招攬可接觸美國政府機密信息的美國人，包括現任及前任安全許可持有者。

司法部負責國家安全事務的助理部長艾森柏格(John A. Eisenberg)提醒民眾，這些網站以快速賺錢為誘餌，要求回答問題提供資訊，引誘洩露本應嚴格保密的敏感甚至機密信息。

對方會向應徵者許以金錢換取與其工作相關的報告和敏感資訊，並使用加密貨幣及線上支付系統來隱藏其真實身份。

FBI反間諜與情報處助理處長羅札夫斯基(Roman Rozhavsky)指出，此次查封行動說明「中國情報單位手法層出不窮，使用AI生成內容來誘騙、招募或脅迫現任和前任美國安全許可持有人，以取得敏感資訊。」

根據FBI在提交查封這些網站的宣誓書，在領英(LinkedIn)及其他招聘平台上，經常連接到這些招聘網站，並透過多個知名招聘與自由職業平台尋找目標，包括Upwork、Expertia AI、Hubstaff Talent、Wellfound以及Post Job Free等。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)說，這次行動釋放出明確訊號，任何企圖獲取美國最敏感信息的行為，都會被發現及摧毀。

完成查封後，FBI已接管相關網站並在網站首頁設置警示，告知訪問者網站已被執法部門關閉，以阻止相關非法活動及資金流動繼續下去。

美、加、英、澳洲及紐西蘭的「五眼聯盟」情報部門，早先就曾發布聯合聲明，警告中國情報部門利用在線求職平台，以招聘為名獲取機密或敏感信息。

中國駐華府大使館發聲明表示有關指控純屬無中生有、惡意誹謗，中方對此強烈譴責、堅決反對。