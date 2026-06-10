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州法規定護理師要與醫師簽約才能執業但年付5萬 護士提告

記者顏伶如／即時報導
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密蘇里州州法規定執業護士(nurse practitioner)必須跟醫師簽訂「...
密蘇里州州法規定執業護士(nurse practitioner)必須跟醫師簽訂「協同執業協議」(collaborative practice agreement)才能工作。示意圖（美聯社）

密蘇里州州法規定執業護士(nurse practitioner)必須跟醫師簽訂「協同執業協議」(collaborative practice agreement)才能工作，對於護理師瑪西·馬克斯(Marcy Markes)來說等於一年要負擔5萬元簽約費用。馬克斯在維權組織太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)無償代理(pro bono)協助下提告，指控密州政府的CPA規定違憲。

根據統計，全國有35個州並不要求護士要簽署CPA才能執業，有12個州則對CPA規定有完整的強制要求，密蘇里州州法規定是全國最嚴格之一。

在訴訟中代表馬克斯的太平洋法律基金會律師馬提亞斯(Donna G. Matias)10日投書華盛頓郵報指出，馬克斯擁有密蘇里大學(University of Missouri)學位，擔任執業護士30年來曾在加護病房照顧病患，也曾在密州小鎮診所為病人提供照護，目前在哥倫比亞市(Columbia)經營一間過敏與氣喘診所。

馬提亞斯指出，密州州法要求護理師必須跟醫生簽訂「協同執業協議」才能執業，簽約花費據估計每年約7000元，但馬克斯面臨的實際狀況則一年要5萬元；如果沒有簽署CPA，馬克斯雖然持有護士執照，卻不能合法為病人開立檢測處方或藥品處方。

協同執業醫師得以無上限調高簽約費用，由於每名醫師能參與的CPA數量有限，導致簽約價格進一步推高。一名醫師最多能夠與六名執業護士簽署「協同執業協議」，每年光靠簽署文件就能收取30萬費用。

如果執業護士未能持有有效的「協同執業協議」，可能面臨執照吊銷下場。護士如果無照執業，為每名病患服務將面臨1萬元罰款，同時面臨觸犯重罪的刑事起訴，最高刑期為坐牢七年。

支持「協同執業協議」的一派主張，協議的存在是為了透過醫師監督讓病人獲得保障。不過，馬提亞斯反駁說，有35個州並未要求CPA，這些州的民眾通常有更好的管道能夠獲得醫療服務，偏遠鄉鎮與弱勢社區都有更多醫療機構、更多診所可以選擇。

精華 FAQ

  • 州法要求執業護士必須先與醫師簽訂協同執業協議，才能合法執業與開立檢測或處方；若沒有有效協議，即使持有執照，也可能無法工作，甚至面臨吊銷執照的風險。

  • 她表示自己雖具多年臨床經驗，卻因協議費用被抬到每年約五萬元而難以負擔，遠高於一般估計費用，等於被迫付出高額成本才能繼續提供病人照護。

  • 文章指出，醫師可因名額限制與簽約制度收取高額費用，甚至每年獲利可觀；反對者認為此制度反而限制執業護士數量，讓偏遠地區病患可選擇的醫療資源更少。

密蘇里州

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