緬因州民主黨參議員初選 醜聞纏身的普拉特納當選
AI重點
文章重點整理：
緬因州民主黨參議員初選計票初步結果9日晚間9時許出爐，政治素人普拉特納(Graham Platner)以74%的得票率壓倒性擊潰對手，他將在大選中挑戰新英格蘭地區唯一的共和黨聯邦參議員、資深政治人物柯林斯(Susan Collins)。
美聯社報導，普拉特納參政前養殖牡蠣，同時曾擔任緬因州蘇利文鎮(Sullivan)的規畫委員會主席，之前沒有政治高層職務經歷。
普拉特納個性直率且充滿活力，競選期間成功吸引大批民眾；他在各地舉辦的造勢活動中，經常吸引數百人響應，展現出強大的草根動員能力。
普拉特納獲得佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的公開背書，桑德斯更親赴緬因州為他站台助選。
普拉特納表示，未來若當選，施政重心將放在住房與醫療照護等民生經濟議題。
然而，普拉特納在初選期間傳出情色醜聞、身上有納粹刺青等爭議，共和黨陣營預料將在接下來的大選過程中攻擊他。
普拉特納獲勝後，在緬因州藍丘鎮(Blue Hill)舉辦勝選慶祝活動，現場氣氛熱鬧；他的母親萊斯莉‧哈洛(Leslie Harlow)出席致詞，她向在場支持者表達對兒子的驕傲與期許，說道「葛理漢一向非常熱心助人，致力讓身邊的人過得更好」。
初步計票顯示，普拉特納以74%的得票率大幅領先並贏得初選，擊敗主要對手，代表民主黨投入年底大選，挑戰現任共和黨參議員柯林斯。 他原本從事牡蠣養殖，也曾擔任緬因州蘇利文鎮規畫委員會主席，屬於政治經歷不深的素人，競選時以直率形象和草根動員能力吸引選民。 他雖獲桑德斯背書並訴求住房、醫療等民生議題，但初選期間爆出情色醜聞與納粹刺青爭議，預料將成為共和黨在大選中強力攻擊的焦點。
精華 FAQ
初步計票顯示，普拉特納以74%的得票率大幅領先並贏得初選，擊敗主要對手，代表民主黨投入年底大選，挑戰現任共和黨參議員柯林斯。
他原本從事牡蠣養殖，也曾擔任緬因州蘇利文鎮規畫委員會主席，屬於政治經歷不深的素人，競選時以直率形象和草根動員能力吸引選民。
他雖獲桑德斯背書並訴求住房、醫療等民生議題，但初選期間爆出情色醜聞與納粹刺青爭議，預料將成為共和黨在大選中強力攻擊的焦點。
上一則