緬因州民主黨參議員初選 醜聞纏身的普拉特納當選

普拉特納個性直率且充滿活力，競選期間成功吸引大批民眾。然而，他在初選期間傳出情色醜聞、身上有納粹刺青等爭議，共和黨陣營預料將在接下來的大選過程中攻擊他。 (美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 緬因州民主黨參議員初選中，政治素人普拉特納以74%得票率大勝。

緬因州民主黨參議員初選中，政治素人普拉特納以74%得票率大勝。 重點二： 普拉特納原為牡蠣養殖者，曾任蘇利文鎮規畫委員會主席。

普拉特納原為牡蠣養殖者，曾任蘇利文鎮規畫委員會主席。 重點三：雖獲桑德斯力挺，但其情色醜聞與納粹刺青爭議恐遭共和黨攻擊。

緬因州民主黨 參議員初選計票初步結果9日晚間9時許出爐，政治素人普拉特納(Graham Platner)以74%的得票率壓倒性擊潰對手，他將在大選中挑戰新英格蘭地區唯一的共和黨 聯邦參議員、資深政治人物柯林斯(Susan Collins)。

美聯社報導，普拉特納參政前養殖牡蠣，同時曾擔任緬因州蘇利文鎮(Sullivan)的規畫委員會主席，之前沒有政治高層職務經歷。

普拉特納個性直率且充滿活力，競選期間成功吸引大批民眾；他在各地舉辦的造勢活動中，經常吸引數百人響應，展現出強大的草根動員能力。

普拉特納獲得佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的公開背書，桑德斯更親赴緬因州為他站台助選。

普拉特納表示，未來若當選，施政重心將放在住房與醫療照護等民生經濟議題。

然而，普拉特納在初選期間傳出情色醜聞、身上有納粹刺青等爭議，共和黨陣營預料將在接下來的大選過程中攻擊他。

普拉特納獲勝後，在緬因州藍丘鎮(Blue Hill)舉辦勝選慶祝活動，現場氣氛熱鬧；他的母親萊斯莉‧哈洛(Leslie Harlow)出席致詞，她向在場支持者表達對兒子的驕傲與期許，說道「葛理漢一向非常熱心助人，致力讓身邊的人過得更好」。